Ativistas ambientais bloqueiam chegada de cruzeiro a Amsterdã, na Holanda

Vários membros da organização ambiental Extinction Rebellion (XR) se amarraram na manhã de domingo a uma eclusa, impedindo a chegada de um cruzeiro à capital holandesa, segundo imagens dos ativistas e uma porta-voz do porto de Amsterdã.

É a segunda semana consecutiva que os ativistas organizam esse tipo de ação nos portos da capital holandesa, com o objetivo de parar a atividade dessas embarcações altamente poluentes.

"O petróleo mata, parem os navios de cruzeiro", escreveram os ativistas em uma eclusa, onde se amarraram nas portas, de acordo com imagens transmitidas ao vivo na internet pela XRTV.

Carlijn van Essen, porta-voz do porto de Amsterdã, informou à AFP que os ativistas estão nas eclusas Noordersluis e Zeesluis, no imenso complexo de IJmuiden, a noroeste da capital.

A ação bloqueia a passagem do "Serenade of the Seas", uma gigantesca embarcação com mil camarotes que se dirigia a Amsterdã, segundo a porta-voz.

Um petroleiro também foi bloqueado, acrescentou.

A emissora pública holandesa NOS informou no sábado passado que 2.000 passageiros de um cruzeiro tiveram que ser evacuados de ônibus e, em seguida, transportados de trem para Amsterdã e para o aeroporto da cidade.

Os ativistas se retiraram por conta própria do local, mas retornaram no dia seguinte.

Foram removidos pela polícia, o que permitiu que um barco continuasse sua rota.

De acordo com um comunicado da XR, no domingo, a passagem de outros dois cruzeiros, Ambition e Amera, foi perturbada. Van Essen refutou essa afirmação e assegurou que os navios, ancorados em IJmondhaven, chegaram ao seu destino final.

Segundo um estudo da ONG Transporte e Meio Ambiente, os cruzeiros que navegaram nas águas europeias em 2022 emitiram mais de 8 milhões de toneladas de CO2, o equivalente a 50.000 voos entre Paris e Nova York.

