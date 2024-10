A- A+

Uma engenheira paulista de 27 anos que estava trabalhando no Rio de Janeiro morreu atropelada por um rolo compressor, em local de obra, na manhã dessa segunda-feira (7).



O caso ocorreu em Macaé, durante uma obra para a Petrobras.

A engenheira Rafaela Martins de Araujo foi atropelada pelo rolo compressor, que, de acordo com o Sindipetro-NF - sindicato que representa os trabalhadores da indústria do petróleo do Rio de Janeiro -, perdeu o freio, e o operador não conseguiu controlá-lo.

“Estamos muito consternados pelo ocorrido e prestamos nosso apoio à família enlutada. Ninguém sai de casa para trabalhar contando que vai perder a vida. Dedico meus profundos sentimentos de pesar aos familiares e amigos”, afirmou Débora Simões, diretora do Sindipetro-NF.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou traumatismo craniano, sem fraturas, com pequenas escoriações.



A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso e já informou que foi instaurado inquérito na 123ª DP (Macaé); testemunhas serão ouvidas.

O acidente foi na região dos galpões do terminal de Cabiúnas. A vítima era funcionária da MJ2 Construções, empresa terceirizada que presta serviços à estatal petrolífera.



Rafaela chegou a ser levada para UPA no bairro Lagomar, mas não resistiu.

A seguir, a nota da Petrobras sobre o caso:

Profundamente consternada, a Petrobras informa que a engenheira Rafaela Martins de Araújo, empregada da empresa MJ2, prestadora de serviços para a Petrobras, faleceu na manhã desta segunda-feira (7/10) em decorrência de um acidente com maquinário na estrada de acesso aos galpões do terminal de Cabiúnas, em Macaé.

A trabalhadora foi socorrida e transportada para a UPA Lagomar (local mais próximo), onde foi constatado óbito.

A família da vítima está recebendo assistência da Petrobras e da empresa MJ2. A Petrobras comunicou os órgãos competentes e irá formar uma comissão para investigar as causas do triste ocorrido.

O velório de Rafaela está marcado para esta terça-feira (8), às 11h (horário de Brasília), em Suzano - cidade natal da vítma -, na região metropolitana de São Paulo.

