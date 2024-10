A- A+

REPATRIAÇÃO Segundo voo com brasileiros e familiares resgatados do Líbano pousa no Brasil com 227 passageiros Com a chegada da aeronave à Base Aérea de São Paulo, operação totaliza 456 pessoas e seis animais domésticos retirados da zona de conflito no Oriente Médio

O segundo grupo de brasileiros e familiares resgatados da zona de conflito no Líbano chegou com segurança ao Brasil por volta das 7h30 desta terça-feira (8). A Aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira, aterrissou às 6h58 desta terça-feira (8), na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.



A bordo, 227 passageiros, incluindo 49 crianças, sete delas de colo. Também vieram três animais domésticos.

Levando em conta o primeiro grupo de 229 resgatados que chegou ao Brasil no último domingo (6), a Operação Raízes do Cedro do Governo Federal totaliza 456 pessoas e seis animais domésticos retirados do Líbano.

Assim como no primeiro voo da operação, a prioridade continua sendo para mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. Um trabalho de articulação que envolve equipes do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e na Embaixada do Brasil em Beirute e a ação operacional da Força Aérea Brasileira (FAB).

A estimativa é de que a comunidade brasileira no Líbano reúna em torno de 20 mil pessoas. Cerca de três mil manifestaram interesse em retornar. “Nossa intenção é colocar aqui na Base Aérea de São Paulo cerca de 500 pessoas por semana”, afirmou o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, na chegada do primeiro voo.

Segundo voo da operação Raízes do Cedro trouxe 227 passageiros, incluindo 49 crianças, sete delas de colo. Também vieram três animais domésticos - Foto: FAB/divulgação

O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para aqueles que disponham de recursos, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, com voos regulares da companhia libanesa Middle Eastern Airlines. O número de plantão consular do Itamaraty segue à disposição, em caso de necessidade: +55 (61) 98260-0610 (com WhatsApp).



Pets

O Ministério da Agricultura e Pecuária manteve a flexibilização de regras para entrada de cães e gatos. As diretrizes facilitam o ingresso dos pets no Brasil. As unidades da Vigilância Agropecuária Internacional, em conjunto com a Coordenação de Trânsito e Integração Nacional de Cargas e Passageiros, adotam protocolo especial para animais de estimação provenientes do Oriente Médio. O procedimento permite que tutores ingressem sem a apresentação imediata de documentos exigidos em condições normais.

As ações de repatriação e recepção são similares às realizadas pelo Governo Federal em outubro de 2023, na Operação Voltando em Paz, que resgatou mais de 1.500 brasileiros e familiares, além de mais de 50 pets, das zonas de conflito na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Israel.



Raízes do Cedro

A Operação Raízes do Cedro foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir do acirramento do confronto entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano. A logística de repatriação envolve o uso de aeronaves e de servidores da Força Aérea Brasileira e um intenso trabalho de articulação do Itamaraty.

