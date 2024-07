A- A+

PRÉ-CANDIDATOS Atual prefeito pode ser reeleito ainda no 1º turno em Vitória, diz Paraná Pesquisas Foram entrevistados 800 eleitores de Vitória entre os dias 28 de junho e 2 de julho com o índice de confiabilidade é de 95%

Novo levantamento da Paraná Pesquisas aponta que o atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) pode ser reeleito ao cargo ainda no primeiro turno. O chefe do Executivo local tem 48,5% das intenções de voto e o segundo colocado, o deputado estadual João Coser (PT), é o preferido de 18,1% dos eleitores.

Candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado estadual Capitão Assumção (PL) tem 8,6% das intenções de voto. Ele está empatado tecnicamente na margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais, com o ex-deputado federal Luiz Paulo (PSDB) que possui 7,4%, com a deputada estadual Camila Valadão (PSOL) que foi citada por 5% dos eleitores e com a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Podemos), que aparece com 2,3%.

Em último lugar no levantamento da Paraná está o jornalista Du Rawlow (Avante) com 0,1%. Brancos e nulos somam 5,9% e outros 5,5% não sabem ou não responderam aos pesquisadores.

A Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores de Vitória entre os dias 28 de junho e 2 de julho. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-04886/2024.

Foi apresentado aos eleitores de Vitória outro cenário, onde Capitã Estéfane e Du Rawlow não são candidatos à Prefeitura. Os números pouco mudam. Pazolini lidera com 48,5%, sendo seguido por João Coser (18,1%), Capitão Assumção (8,6%), João Paulo (7,8%) e Camila Valadão (5,3%).

Na pesquisa espontânea - onde os entrevistados citam o nome de preferência sem ter contato com lista de pré-candidatos - o prefeito de Vitória é citado por 20,8% dos eleitores. O deputado do PT foi escolhido por 4,8%. Em seguida aparecem Capitão Assumção (1,4%), Camila Valadão (1,3%), Luiz Paulo (1%) e Capitã Estéfane (0,6%).

Veja também

RELIGIÃO Ex-núncio dos EUA e opositor do atual papa é excomungado