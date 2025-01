A- A+

Notícia Gestores escolares devem atualizar cadastro para Carteira de Identificação Estudantil 2025 O gestor deve acessar o site indicado pela coordenadoria e inserir ou atualizar as informações necessárias. O prazo é até o dia 07 de fevereiro

A Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informa aos gestores escolares que, a partir do dia 28 de janeiro, o sistema de cadastramento da Carteira de Identificação Estudantil 2025 da Região Metropolitana do Recife (RMR) estará aberto para que os gestores escolares façam a atualização dos seus dados e da escola.

O gestor deve acessar o site https://gestao.ciepe.com.br/login e inserir ou atualizar as informações necessárias. O prazo é até o dia 07 de fevereiro. Segundo o Coordenador de Gestão Organizacional, Fernando Azevedo, é de fundamental importância que o responsável pelas informações tenha atenção na hora de inserir seus dados. Azevedo solicitou que não deixem para última hora para evitar o congestionamento no sistema e prejuízo tanto para a escola quanto para o aluno.

Em caso de dúvidas, o gestor escolar pode entrar em contato com o Fale Conosco no site https://gestao.ciepe.com.br/login.

