A- A+

Avião Avião que caiu em Vinhedo com 61 pessoas é do modelo ATR-72-500 O voo saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

O avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), era do modelo ATR-72-500.

61 pessoas estavam a bordo do voo que saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Não houve nenhum sobrevivente, segundo a prefeitura de Vinhedo.

Modelo do avião que caiu em São Paulo

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é fabricado pela ATR, com sede na França. O modelo turboélice tem 74 assentos.

O ATR-72-500 tem 7,65 metros de altura, e 27 metros de comprimento e altura. O avião pode chegar até 511 km/h, além de possuir uma autonomia de voo de 1.324 quilômetros.

Esse tipo de veículo é utilizado em voos regionais, como era o caso da viagem desta sexta (9).

Por meio de nota, a companhia VoePass informou que "acionou todos os meios para apoiar os envolvidos" e que ainda "não há confirmação de como ocorreu o acidente".

Veja momento do acidente:



Local do acidente:

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que está atendendo ao chamado desde às 13h45 desta sexta. Sete equipes foram enviadas ao local, na rua João Edueta.

A via fica próxima da rodovia Miguel Melhado de Campos.

Posicionamentos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, Ratinho Júnior, participavam do encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) no Espírito Santo, nesta sexta-feira (9).

A reunião foi encerrada e os dois governadores estão se dirigindo à cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.

O presidente Lula participou da cerimônia de lançamento da Fragata "Tamandaré" em Itajaí, Santa Catarina.

O chefe do executivo prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

Ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, também se solidarizou e informou que "o Governo Federal ao lado do Governo do Estado de São Paulo está acompanhando todas as ações para o enfrentamento dessa trágica situação".

O ministro está se deslocando para o local do acidente.

Veja também

REINO UNIDO Charles III apoia atuação da polícia britânica ante distúrbios