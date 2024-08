Avião de pequeno porte cai em estrada movimentada na Inglaterra

A- A+

Um avião de pequeno porte caiu em uma movimentada estrada em Gloucestershire, na Inglaterra, na terça-feira (28).



De acordo com o jornal inglês The Sun, ninguém ficou ferido no ocorrido e os motoristas que passavam pela via conseguiram desviar da aeronave.

A Great Western Air Ambulance, segundo o periódico, estava entre as 999 equipes chamadas para atender relatos sobre a queda do planador motorizado por volta das 16h45.

O incidente aconteceu perto do Aeródromo de Aston Down, em Frampton Mansell, entre Cirencester e Stroud.

Uma testemunha relatou ao The Sun que parecia que a aeronave havia "parado e caído de nariz na estrada principal". Dentro do avião estavam o piloto e um passageiro.

— Os motoristas são avisados de que as estradas estão fechadas enquanto os serviços de emergência estão presentes. Havia dois ocupantes a bordo que serão avaliados pelo serviço de ambulância, e entende-se que nenhum outro veículo estava envolvido — disse um porta-voz da Polícia de Gloucestershire.

A estrada teve que ser fechada nos dois sentidos. O bico da aeronave e uma de suas asas foram impactados pelo contato com o solo.

