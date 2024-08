A- A+

Reino Unido Bagageiro infestado de baratas faz avião retornar a país de origem com as malas dos passageiros O veículo britânico informa que, uma vez em Casablanca, as malas foram descarregadas

Os passageiros de um voo que foi de Casablanca, no Marrocos, para Manchester, no Reino Unido, na última quinta-feira, 15, ainda estão aguardando a chegada de suas bagagens. Isso porque o avião estava com o porão infestado de baratas e teve que retornar ao país de origem. As informações são do The Independent.

De acordo com o veículo britânico, o voo AT818 da Royal Air Maroc chegou pontualmente a Manchester, às 17h20 no horário local - mas os passageiros ficaram mais de uma hora sem informações sobre o paradeiro de suas malas até o motivo ser revelado.

Segundo uma passageira entrevistada pelo jornal, foi descoberto que o porão da aeronave continha uma infestação de baratas e, consequentemente, nenhum membro da equipe foi autorizado a se aproximar dele por razões de saúde e segurança.

O The Independent afirma que apenas um compartimento de bagagens foi afetado, então alguns passageiros puderam recuperar suas malas. A aeronave então retornou para Casablanca enquanto os outros passageiros esperando pela bagagem foram informados para irem para casa e aguardar.

Karen Gee, passageira do voo, afirmou à publicação que verificou na sexta-feira, 16, o localizador que havia colocado em sua mala e descobriu que ela estava em Casablanca. "Eles provavelmente apenas selaram a aeronave e a levaram de volta à base com toda a bagagem a bordo", disse ela à reportagem.

O veículo britânico informa que, uma vez em Casablanca, as malas foram descarregadas e a aeronave continuou em serviço normal, com voos para locais como Abuja (Nigéria), Genebra (Suíça) e Paris (França).

A bagagem não foi embarcada no último voo da Royal Air Maroc para Manchester, que operou normalmente no último domingo, 18. O próximo voo a fazer o itinerário está marcado para esta terça-feira, 20.

De acordo com Karen, ela gostaria de ter suas coisas de volta, mas tem receio de trazer a mala para dentro de sua casa. "Perguntei a alguns colegas o que eles acham que eu deveria fazer e a resposta mais comum foi não correr o risco e simplesmente queimar tudo", disse à reportagem.

Veja também

Recife Recife integra programa do Governo Federal para potencializar acesso de jovens a tecnologias sociais