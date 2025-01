A- A+

ESTADOS UNIDOS Avião e helicóptero que colidiram em Washington falavam com torre em frequências diferentes Especialistas tentam entender por que aeronaves não mantiveram 'separação visual'; avião da American Airlines com 64 pessoas bateu contra aeronave militar em treinamento

Especialistas ouvidos pela imprensa americana tentam entender o que levou um avião comercial com 64 pessoas e um helicóptero militar com três soldados a se chocarem no ar em Washington, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira. A capital americana é conhecida pelo sofisticado sistema do espaço aéreo, com duas frequências de rádio usadas para a comunicação: uma para helicópteros e outra para as demais aeronaves, diferentemente de outras torres de controle pelo país.

Um áudio do controlador de tráfego aéreo obtido pela CNN, via LiveATC.net, mostra o momento em que os operadores perguntam ao helicóptero militar se o avião da PSA Airlines estava à vista.

— PAT 2-5, você tem o CRJ à vista? — questiona o controlador. — PAT 2-5, passe atrás do CRJ.

— PAT 2-5 tem aeronave à vista, solicite separação visual — responde o piloto militar.





Segundo a CNN, menos de 13 segundos depois, o áudio capta suspiros e um "ooh" ao fundo, aparentemente gravado da torre de controle na hora da batida.

— Não sei se você ouviu o que aconteceu antes, mas houve uma colisão na aproximação para a 33. Vamos parar as operações por tempo indeterminado — diz um controlador a outro piloto.

— Sim, estávamos na final curta e vimos labaredas do lado oposto do [rio] Potomac — responde o piloto.

O Black Hawk do Exército americano envolvido na colisão estava em um voo de treinamento no momento do incidente, disse à CNN a chefe de mídia da Força-Tarefa Conjunta-Região da Capital Nacional, Heather Chairez.

Autoridades americanas informaram que 19 corpos foram retirados do rio Potomac após a colisão entre um avião com 60 passageiros e 4 tripulantes e um helicóptero militar Black Hawk com 3 militares a bordo. Devido às temperaturas gélidas em Washington, as chances de encontrar… pic.twitter.com/lgL7Ro4DcJ — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) January 30, 2025

Stanton acrescentou que, ao contrário de muitas outras torres ATC, a Torre Washington tem duas frequências de rádio usadas para se comunicar com aeronaves aerotransportadas –– com uma frequência usada para helicópteros de rotorcraft e outra para outras aeronaves.

Tony Stanton, da Autoridade de Segurança da Aviação Civil da Austrália, disse à CNN que os investigadores vão precisar apurar por que o Black Hawk não manteve "separação visual" da aeronave comercial — conjunto de regras que garantem a segurança de voo de aeronaves em relação ao solo, a outras aeronaves e ao espaço aéreo protegido.

— Está muito claro, observando as trajetórias de voo da aeronave e as transmissões de rádio, que o Black Hawk foi solicitado a manter a separação visual do voo 5342 por algum motivo, e não sabemos esse motivo — afirmou o especialista. — Essa é uma das áreas que eu estaria interessado em examinar como investigador. O que fez com que a tripulação do Black Hawk não cumprisse a autorização que lhes foi fornecida?

Para Stanton, pelas primeiras informações, o acidente pode ter resultado de "uma barreira de consciência situacional entre os pilotos".

— Nessa circunstância, o Black Hawk estaria falando com a torre em uma frequência, e o voo 5342 estaria falando com a torre em outra frequência — explicou.

O site da Agência Nacional de Aviação Civil explica que a "consciência situacional" é caracterizada pela percepção dos elementos no ambiente de trabalho dentro de um volume de tempo e espaço, a compreensão do significado desses elementos e a projeção dessa situação em um futuro próximo.

Vídeo flagra colisão

Um vídeo mostra a colisão entre o avião comercial e o helicóptero militar. A aeronave caiu no Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Reagan.

Equipes de bombeiros, emergência e polícia, juntamente com outras agências parceiras, estão envolvidas em uma operação de busca e resgate no rio. O jato de voos regionais (que estava operando como voo 5342 da American Airlines) foi identificado como modelo Bombardier CRJ700, com 65 assentos. De acordo com comunicado da companhia aérea, havia 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

O presidente Donald Trump disse que está sendo "totalmente informado sobre o terrível acidente no Aeroporto Nacional Reagan" e reagiu: "Que Deus abençoe suas almas", disse ele, em um comunicado. Por causa do acidente, todos os pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto Ronald Reagan. O terminal fica a apenas 6 km do centro de Washington, D.C., onde está a Casa Branca.

Patinadores artísticos dos EUA estão entre as vítimas

Vários membros da comunidade de patinação artística dos EUA estavam a bordo do jato de passageiros que caiu em Washington após colidir com um helicóptero militar, informou a mídia dos EUA na quinta-feira.

"Estamos devastados por esta tragédia indescritível e mantemos as famílias das vítimas em nossos corações", relatou o Washington Post, citando um comunicado da US Figure Skating.

O casal de patinadores artísticos russos Evgenia Chichkova e Vadim Naumov, campeões do mundo em 1994, foi encontrado à beira do avião, segundo agências russas.

Veja também