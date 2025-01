A- A+

ESTADOS UNIDOS Marido de passageira de avião que colidiu com helicóptero nos EUA revela últimas mensagens Serviços de emergência de Washington fazem buscas por vítimas no rio Potomac

O marido de uma das pessoas que estavam a bordo do avião da PSA Airlines e que caíram no rio Potomac após uma colisão com um helicóptero militar, na noite desta quarta-feira, em Washington, revelou ter recebido mensagens de texto da mulher pouco antes do acidente. Em entrevista à rede WUSA 9, afiliada à CBS News, Hamaad Raza contou que a esposa, de 26 anos, estava tão perto do destino que conseguiu sinal e entrou em contato para avisá-lo sobre a estimativa de aterrissagem.

Segundo Raza, a mulher o avisou que pousaria em 20 minutos no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, mas depois não respondeu mais aos contatos dele.

— Ela me mandou uma mensagem de texto dizendo que eles pousariam em 20 minutos. O resto das minhas mensagens não foram entregues e foi quando percebi que algo poderia estar acontecendo — relatou o homem, que aguardava a mulher no terminal.





O voo chegava a Washington de Wichita, Kansas, onde a mulher estava a trabalho. A imprensa americana informou que vários corpos foram retirados das águas geladas do rio Potomac. Serviços de emergência de Washington vasculham a região em busca das vítimas.

— Estou apenas rezando para que alguém a esteja tirando do rio agora, enquanto falamos. É tudo o que posso rezar, estou apenas rezando a Deus — destacou Raza à WUSA9.

O canal CBS News citou uma fonte policial que afirmou que "pelo menos 18 corpos foram recuperados", enquanto a NBC informou que "mais de 12 corpos" foram encontrados, segundo duas fontes envolvidas na operação de busca.

O casal de patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estavam a bordo do avião, segundo agências de notícias russas.

Em um vídeo publicado no site da companhia aérea, o CEO da empresa, Robert Isom, expressa "profundo pesar" pelo acidente, que aconteceu quando o avião estava a ponto de pousar no aeroporto Ronald Reagan.

O helicóptero era um modelo Black Hawk e estava com três militares a bordo, segundo uma fonte do exército dos Estados Unidos que não revelou mais detalhes.

O aparelho estava em um "voo de treinamento", informou um porta-voz militar em uma mensagem publicada na rede social X pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Na rede social X, o senador de Kansas Roger Marshall chamou o acidente de "pesadelo".

'Fluxo de faíscas'

Uma testemunha, Ari Schulman, contou que estava dirigindo para casa quando viu o que descreveu como "um fluxo de faíscas" e algo parecido com fogos de artifício quando ocorreu a colisão.

"Inicialmente, eu vi o avião e parecia que estava bem, normal. Estava a ponto de pousar", declarou ao canal CNN.

"Três segundos depois estava completamente inclinado à direita... Eu conseguia ver a parte inferior, estava iluminado com um amarelo muito brilhante, e havia um fluxo de faíscas embaixo dele", acrescentou.

O aeroporto Ronald Reagan anunciou a suspensão de todos os pousos e decolagens.

"Que Deus os abençoe", afirmou o presidente Donald Trump em um comunicado. Algumas horas mais tarde, em sua plataforma Truth Social, o republicano escreveu que o acidente "deveria ter sido evitado".

"Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se viram o avião. Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada", escreveu Trump.

No local do acidente, policiais e bombeiros participam em uma operação de busca e resgate.

O comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, afirmou em uma entrevista coletiva que "as condições são extremamente difíceis para os socorristas" devido ao "frio, vento forte e gelo" no rio.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou que mobilizou "todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos Estados Unidos".

Vídeos publicados nas redes sociais mostram helicópteros sobrevoando o rio durante as buscas.

Perto do aeroporto, dezenas de luzes intermitentes foram ativadas nas margens do rio Potomac durante a madrugada.

Dezenas de caminhões de bombeiros também seguiram para o local, alguns com reboques que transportavam botes infláveis.

