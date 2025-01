A- A+

Um vídeo mostra a colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar em Washington, D.C., nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira (29). A aeronave caiu no Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Reagan.

Equipes de bombeiros, emergência e polícia, juntamente com outras agências parceiras, estão envolvidas em uma operação de busca e resgate no rio. O jato de voos regionais (que estava operando como voo 5342 da American Airlines) foi identificado como modelo Bombardier CRJ700, com 65 assentos. De acordo com comunicado da companhia aérea, havia 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

Autoridades americanas informaram que 19 corpos foram retirados do rio Potomac após a colisão entre um avião com 60 passageiros e 4 tripulantes e um helicóptero militar Black Hawk com 3 militares a bordo. Devido às temperaturas gélidas em Washington, as chances de encontrar… pic.twitter.com/lgL7Ro4DcJ — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) January 30, 2025

O presidente Donald Trump disse que está sendo "totalmente informado sobre o terrível acidente no Aeroporto Nacional Reagan" e reagiu: "Que Deus abençoe suas almas", disse ele, em um comunicado. Por causa do acidente, todos os pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto Ronald Reagan. O terminal fica a apenas 6 km do centro de Washington, D.C., onde está a Casa Branca.





Patinadores artísticos dos EUA estão entre as vítimas

Vários membros da comunidade de patinação artística dos EUA estavam a bordo do jato de passageiros que caiu em Washington após colidir com um helicóptero militar, informou a mídia dos EUA na quinta-feira.

"Estamos devastados por esta tragédia indescritível e mantemos as famílias das vítimas em nossos corações", relatou o Washington Post, citando um comunicado da US Figure Skating.

O casal de patinadores artísticos russos Evgenia Chichkova e Vadim Naumov, campeões do mundo em 1994, foi encontrado à beira do avião, segundo agências russas.

