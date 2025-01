A- A+

ACIDENTE AÉREO NOS EUA Incidentes de avião potencialmente perigosos ocorreram em um ritmo alarmante, diz NY Times Segundo levantamento do jornal, em 2023, as instalações de controle de tráfego aéreo do país já estavam cronicamente com falta de pessoal

Na tarde de 2 de julho de 2023, um piloto da Southwest Airlines teve que abortar um pouso no Aeroporto Internacional Louis Armstrong de Nova Orleans. Um 737 da Delta Air Lines estava se preparando para decolar na mesma pista. A manobra repentina evitou uma possível colisão por segundos.

Nove dias depois, em São Francisco, um jato da American Airlines estava acelerando pela pista a mais de 160 milhas por hora (cerca de 260 km/h) quando por pouco não atingiu um avião da Frontier Airlines cujo nariz quase se projetou em seu caminho.

Momentos depois, a mesma coisa aconteceu quando um avião alemão estava decolando. Em ambos os casos, os aviões chegaram tão perto de atingir a aeronave da Frontier que a Administração Federal de Aviação, em registros internos revisados pelo The New York Times, descreveu os encontros como "pele a pele".

E duas semanas e meia depois disso, um vôo da American para Dallas estava viajando a mais de 500 mph (800 km/h) quando um aviso de colisão soou na cabine. Um controlador de tráfego aéreo havia erroneamente direcionado um avião da United Airlines para voar perigosamente perto. O piloto americano teve que puxar abruptamente o Airbus A321 até 700 pés.

Os incidentes - destacados em relatórios preliminares de segurança da Administração Federal de Aviação (FAA), mas não divulgados publicamente - estavam entre uma enxurrada de pelo menos 46 chamadas envolvendo companhias aéreas comerciais apenas no mês passado.



Eles faziam parte de um padrão alarmante de lapsos de segurança e quase acidentes nos céus e nas pistas dos Estados Unidos, segundo uma investigação do Times realizada em 2023. Embora não tenha havido grandes acidentes de avião nos EUA em mais de uma década, incidentes potencialmente perigosos estão ocorrendo com muito mais frequência do que quase todos imaginam - um sinal do que muitos insiders descrevem como uma rede de segurança sob estresse crescente.



Até agora, este ano, as chamadas envolvendo companhias aéreas comerciais têm acontecido, em média, várias vezes por semana, de acordo com uma análise do Times de registros internos da FAA, bem como milhares de páginas de relatórios federais de segurança e entrevistas com mais de 50 pilotos atuais e antigos, controladores de tráfego aéreo e funcionários federais.

Além dos registros da FAA, o Times analisou um banco de dados mantido pela Nasa, que contém relatórios confidenciais de segurança arquivados por pilotos, controladores de tráfego aéreo e outros na aviação. A análise identificou um fenômeno semelhante: no período mais recente de 12 meses para o qual havia dados disponíveis, houve cerca de 300 relatos de quase colisões envolvendo companhias aéreas comerciais.



O número de quase acidentes no banco de dados da Nasa - que se baseia em submissões voluntárias que não são corroboradas de forma independente - mais do que dobrou na última década, embora não esteja claro se isso reflete a piora das condições de segurança ou simplesmente o aumento dos relatórios.



As autoridades de aviação dizem que o sistema de viagens aéreas dos EUA, que transporta quase três milhões de passageiros por dia, é o mais seguro do mundo. Mas atuais e ex-controladores de tráfego aéreo disseram, em entrevistas, que as chamadas estavam acontecendo com tanta frequência que temiam que fosse apenas uma questão de tempo até que um acidente mortal ocorresse.

"Honestamente, essas coisas me assustam muito", relatou um capitão de companhia aérea de longa data, que anteriormente era piloto de caça de porta-aviões, à Nasa, em novembro. Um controlador de tráfego aéreo liberou o voo do piloto para pousar no que parecia ser "uma rota de colisão" com outro avião de passageiros (a Nasa edita os detalhes de identificação das entradas, como as companhias aéreas e os nomes dos pilotos).



"Isso realmente abriu meus olhos para como o próximo acidente de aviação pode se desenrolar", escreveu outro piloto à Nasa após uma ligação em uma pista em janeiro.



A rede de aviação dos EUA há muito é protegida por um extenso sistema de salvaguardas tecnológicas e humanas sobrepostas. Os pilotos passam por um treinamento rigoroso. O mesmo acontece com os controladores de tráfego aéreo que vasculham os céus e gerenciam decolagens e pousos. A tecnologia alerta pilotos e controladores sobre possíveis perigos e os direciona para afastar os aviões do perigo.



O regime de segurança, com suas redundâncias embutidas, é conhecido nos círculos da aviação como o modelo do queijo suíço: se um problema passar por um buraco em uma camada, ele será detectado por outra.



Os resultados são inegáveis. Não houve um acidente fatal envolvendo uma grande companhia aérea dos EUA desde fevereiro de 2009, quando um voo da Continental colidiu com uma casa perto de Buffalo, matando todas as 49 pessoas a bordo. A sequência de 14 anos é a mais longa da história da aviação dos EUA.



No entanto, esse recorde invejável mascara o que pilotos, controladores de tráfego aéreo e outros dizem serem buracos crescentes nas camadas do sistema de segurança - especialmente à medida que o volume de viagens aéreas retorna aos níveis anteriores à pandemia de Covid-19. O resultado, disseram eles, é um risco crescente de desastre.



Um problema é que, apesar das repetidas recomendações das autoridades de segurança, a grande maioria dos aeroportos dos EUA não instalou sistemas de alerta para ajudar a evitar colisões nas pistas.



Mas o desafio mais agudo, descobriu o Times, é que as instalações de controle de tráfego aéreo do país estão cronicamente com falta de pessoal. Embora a falta de controladores não seja segredo - o governo Biden estava buscando financiamento para contratar e treinar mais - a escassez é mais grave e está levando a situações mais perigosas do que se sabia anteriormente.



Em maio de 2023, apenas três das 313 instalações de tráfego aéreo em todo o país tinham controladores suficientes para cumprir as metas estabelecidas pela FAA e pelo sindicato que representa os controladores, descobriu o Times. Muitos controladores são obrigados a trabalhar seis dias por semana e um horário tão cansativo que várias agências federais alertaram que isso pode impedir a capacidade de os controladores fazerem seu trabalho corretamente.

Representantes da American, United, Delta, Southwest e outras companhias aéreas enfatizaram seu compromisso com a segurança. As companhias aéreas disseram que investiram pesadamente em treinamento e tecnologia de segurança sofisticada e que trabalharam em estreita colaboração com a FAA para melhorar as melhores práticas. Eles disseram que a falta de falhas mostrou a eficácia do sistema.



Matthew Lehner, porta-voz da FAA, disse que a abordagem multifacetada da agência à segurança "praticamente eliminou o risco de fatalidades a bordo de companhias aéreas comerciais dos EUA".



O objetivo agora, disse ele, era reduzir o número de chamadas próximas a zero. "Um por pouco é demais", disse ele em um comunicado.



"A FAA mantém padrões extremamente conservadores para manter as aeronaves separadas com segurança", acrescentou Lehner. "Os especialistas em segurança acompanham todos os eventos - mesmo aqueles em que nenhuma colisão era iminente ou mesmo possível - e os avaliam quanto aos riscos de segurança."



Lehner não contestou que incidentes graves aconteciam com frequência. Ele compartilhou dados que mostraram que a taxa das chamadas incursões na pista - como quando os aviões se aproximam demais nos aeroportos - era quase 25% maior agora do que há uma década, embora a taxa tenha melhorado desde 2018. A FAA divulga esses incidentes em um banco de dados online meses depois de ocorrerem, muitas vezes com apenas detalhes limitados.



Lehner disse que a FAA não tinha financiamento para instalar mais sistemas de alerta de pista. Mas ele disse que a agência estava tomando outras medidas para melhorar a segurança, inclusive atualizando pistas de taxiamento e pistas e contratando mais controladores de tráfego aéreo.



No entanto, os controladores de todo o país disseram que não achavam que a FAA estava fazendo o suficiente. Eles disseram que expressaram preocupações por meio de canais oficiais, incluindo a linha direta interna da agência. Frustrados com o que viram como falta de ação, disseram os controladores, eles decidiram falar com o The Times, sob condição de anonimato para proteger seus empregos.



"A escassez de pessoal é além de insustentável. Agora entrou em uma fase de simplesmente perigoso", escreveu um controlador à FAA no ano passado em um relatório de segurança confidencial que o Times revisou.



"Os controladores estão cometendo erros a torto e a direito. A fadiga é extrema", continuou o relatório. "A margem de segurança diminuiu dez vezes. O moral está no fundo do poço. Eu me pego assumindo riscos e atalhos que normalmente nunca faria."



O controlador concluiu: "É apenas uma questão de tempo até que algo catastrófico aconteça".

