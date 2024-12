A- A+

ORIENTE MÉDIO Aviões de guerra israelenses bombardeiam o Iêmen após ataques de rebeldes Houthis Ofensiva danificou o aeroporto internacional de Sana, a capital e um dos redutor do grupo iemenita

O Exército israelense realizou nesta quinta-feira um grande ataque aéreo em áreas do Iêmen controladas pela milícia Houthi, apoiada pelo Irã, em retaliação aos frequentes ataques do grupo contra Israel.

O ataque danificou o aeroporto internacional de Sana, a capital e um reduto dos Houthis, segundo relatórios iniciais do Iêmen. Em comunicado, o exército israelense afirmou que, além do aeroporto, os alvos atingidos por seus caças incluíram as usinas de energia de Hezyaz e Ras Kanatib, descritas como "infraestrutura militar usada pelo regime terrorista Houthi para suas atividades militares."

Os caças também atacaram infraestrutura militar nos portos de Al-Hudaydah, Salif e Ras Kanatib, na costa ocidental do Iêmen, de acordo com o exército.

O ataque aéreo, o quarto de Israel no Iêmen no último ano, ocorre uma semana após caças israelenses voarem mais de 1.600 quilômetros para bombardear locais no país, incluindo Sana e a cidade portuária de Salif. O exército israelense declarou que havia atingido infraestrutura como usinas de energia, além de tanques de combustível e petróleo.

Esses ataques mataram nove pessoas, segundo a Al-Masirah, uma emissora de TV afiliada aos Houthis, e ocorreram horas após o exército de Israel afirmar que havia interceptado um míssil lançado do Iêmen.

Desde então, os Houthis intensificaram seus esforços para atingir Israel. Um míssil lançado pela milícia caiu em um playground em Tel Aviv antes do amanhecer de sábado, estilhaçando vidros e ferindo vários moradores em edifícios próximos. O grupo lançou outro míssil na manhã de terça-feira, poucas horas após o ministro da Defesa de Israel sugerir que o governo buscaria eliminar os líderes dos Houthis.

Esse míssil ativou sirenes em Tel Aviv e outras partes do centro de Israel, mas o exército israelense afirmou que as defesas aéreas do país o interceptaram fora do território israelense.

Na noite de quarta-feira, o exército israelense relatou que um drone lançado do Iêmen havia cruzado o território israelense e caído em uma área aberta.

Os Houthis, que atuam como governo de fato em grande parte do norte do Iêmen, têm atacado Israel em solidariedade ao Hamas desde pouco depois dos ataques liderados pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deram início à guerra em Gaza. Eles também têm lançado mísseis e drones contra navios de carga que atravessam o Mar Vermelho, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, causando perturbações significativas ao comércio internacional.

