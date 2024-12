A- A+

Conflito Azerbaijão acusa Rússia de tentar esconder causas de acidente aéreo que matou 38 pessoas Avião caiu na quarta-feira próximo à cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no Cazaquistão, após desviar centenas de quilômetros da rota planejada

O presidente do Azerbaijão acusou neste domingo a Rússia de tentar encobrir o fato de que o avião da companhia aérea nacional que caiu no Cazaquistão na quarta-feira foi atingido por tiros disparados do território russo e exigiu um pedido público de desculpas de Moscou.

Ilham Aliyev disse que as diferentes versões dos eventos apresentadas pela Rússia após o acidente “mostram claramente que o lado russo queria encobrir o assunto”.

— Admitir a culpa, pedir desculpas a tempo ao Azerbaijão, que é considerado um país amigo, e informar o público sobre isso, são todas as medidas e passos que deveriam ter sido tomados — disse ele na televisão nacional, de acordo com a agência de notícias estatal Azertag.

Veja também

Acidente Caixas-pretas do avião que explodiu na Coreia do Sul são recuperadas