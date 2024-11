A- A+

Investimento Banco do Nordeste concede mais de R$ 5 milhões em empréstimos para setor agrícola de Pernambuco Presidente do BNB, Paulo Câmara, afirma que o banco chegará a um investimento de R$ 2 bilhões em Pernambuco

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, assinou, nesta sexta-feira (8), cerca de 50 contratos com agricultores familiares e empresários do agronegócio de Pernambuco. Ao todo, o BNB espera conceder mais de R$ 5 milhões em empréstimos.

As concessões irão atender tanto os empresários com um faturamento de até R$ 4,8 milhões quanto os mini e microempreendedores rurais, que possuem uma receita bruta de até R$ 360 mil. Os recursos poderão ser empregados para atividades agrícolas, pecuárias ou outras operações não agropecuárias no meio rural, como turismo rural, agroindústria, pesca, serviços no meio rural e artesanato.

Entre os beneficiados, há 40 famílias atendidas pelo Agroamigo, programa de microcrédito rural. Cada cliente recebe, em média, R$ 15 mil. Somente esse público receberá, ao todo, R$ 600 mil. Já os produtores de maiores portes receberão R$ 4,6 milhões, atingindo o total liberado de R$ 5,1 milhões somente nesta sexta-feira.

Beneficiado pelo programa, o pescador Jacó Nazário, 57, morador de Jaboatão dos Guararapes, explica a importância desse empréstimo e como investirá. "Eu tenho um barquinho e ele está precisando de uma reforma, esse dinheiro vai me ajudar nisso, e eu também pretendo comprar um freezer, porque quando não tem comprador, temos que vender a qualquer preço, pois não temos como guardar", iniciou.

"Quando entramos nessa época de verão, o peixe Dourado aparece bem, por exemplo, e os vendedores ficam bem abastecidos e não querem pagar mais caro no quilo nessa época [pela lei da oferta e da demanda]. Ao ter um freezer, eu posso armazenar os peixes e digamos que chegue o período da quaresma, se eu tiver freezer cheio, vou vender na maior facilidade", complementou o pescador.

O pescador Jacó Nazário é um dos beneficiários do Agroamigo, programa de empréstimo para microempreendedores - Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Por sua vez, Maria Mendes, pequena produtora rural e confeiteira que atende algumas escolas em Araçoiaba, explicou que seus bolos são produzidos com ingredientes plantados em suas terras, que pretende reformar sua cozinha para expandir o seu negócio e a importância de fechar o empréstimo. "Estou precisando fazer uma reforma boa na cozinha e o Agroamigo ajuda, eu e outras quatro mulheres que trabalham comigo, a conquistar o nosso espaço e independência como mulheres que vivem da agricultura familiar", contou.

Pequena produtora rural e confeiteira, Maria Mendes também acertou empréstimo com o Banco do Nordeste - Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

As assinaturas dos contratos foram feitas durante a Agrinordeste, um das maiores feiras agro do Brasil, que está sendo realizada no Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon), em Olinda, durante visita de Paulo Câmara.

R$ 1,7 bilhão para Pernambuco



Segundo Paulo Câmara, o BNB deve liberar, em 2024, cerca de R$ 1,7 bilhão em crédito rural no estado de Pernambuco. Até outubro, já foi liberado o total de R$ 1,45 bilhão.

"A gente vem tendo um ano de 2024 muito positivo. Temos feito o maior Plano Safra da história do país e aqui no Nordeste não está sendo diferente. Somente o Banco do Nordeste vai investir mais de R$ 20 bilhões aqui na região. Em Pernambuco vai chegar perto de R$ 2 bilhões, que mostra claramente que a prioridade da atividade do campo existe e estamos muito otimistas com o planejamento também para os próximos anos", avaliou o ex-governador do Estado.

Os pequenos e mini produtores atendidos pelo Banco receberam mais de R$ 220 milhões. Os clientes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), incluindo os atendidos pelo Agroamigo, receberam R$ 960 milhões. Já os projetos de agronegócio receberam, no mesmo período, cerca de R$ 270 milhões.



