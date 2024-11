A- A+

Agricultura familiar Paulo Câmara visita Agrinordeste para assinar 40 contratos com agricultores familiares Também serão contemplados outros financiamentos com empresários do agronegócio pernambucano nesta sexta-feira (8)

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, vai visitar, nesta sexta-feira (8), a Agrinordeste, que acontece no Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon), em Olinda.

Durante a visita, às 10h, serão assinados cerca de 40 contratos com agricultores familiares e microempreendedores rurais. Também serão contemplados outros financiamentos com empresários do agronegócio pernambucano.

As assinaturas serão feitas no estande do Banco, que fica entre as ruas A e B do Cecon.

Agrinordeste

A Agrinordeste é um evento promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe) e já está em sua 31ª edição.

A exposição deste ano ocorre até dia 10 de novembro, ocupando uma área total de 11.537 m² no Pavilhão de Feiras e Eventos do Cecon. São esperados 32 mil visitantes.

Serviço

Assinatura de contratos na Agrinordeste

Data: 8 de novembro de 2024

Horário: 10h

Local: Estande o BNB (Bloco A-B - Centro de Convenções de Pernambuco - Cecon, Olinda-PE).



