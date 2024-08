Banco do Nordeste promove live para tirar dúvidas para candidatas aos Editais Sociais 2024

A- A+

O Banco do Nordeste (BNB) realiza, na próxima segunda-feira (26), uma live para tirar dúvidas a respeito dos Editais Sociais 2024, lançados recentemente.

A transmissão acontece no canal da instituição no YouTube, a partir das 10h30, com participação da equipe do Ambiente de Desenvolvimento Territorial e de Fundos de Pesquisa do banco.

A live se destina, principalmente, a organizações não governamentais de cunho social e pessoas jurídicas sem fins lucrativos.

O teor deve ser necessariamente de natureza social, no âmbito do esporte, idoso, saúde, criança e adolescente. O público poderá interagir enviando perguntas e comentários via WhatsApp.



Os Editais Sociais 2024 têm o objetivo de destinar mais de R$ 25 milhões a projetos de estímulo ao esporte, defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A iniciativa também está voltada para a atenção a idosos, pessoas com deficiência (PCD) e pacientes de oncologia.

Participantes

Segundo o superintendente de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, Irenaldo Rubens Soares, a transmissão é a oportunidade de os interessados nos recursos tirarem dúvidas sobre o processo de cadastro e os critérios considerados pelo Banco para escolha dos projetos.

“É um processo totalmente imparcial, que utiliza ferramentas de avaliação técnica. Por isso, é importante que as propostas sejam feitas de acordo com que pedem os editais. A live desta segunda é a oportunidade de tirarmos todas as dúvidas”, explica.

Além do superintendente, participam da transmissão Laurinda Macedo, Gilsom Casimiro e Francisco Xavier Alcântara, da equipe de Desenvolvimento Territorial e de Fundos de Pesquisa do BNB.

Eles devem detalhar as principais regras dos editais, assim como orientar sobre a elaboração dos projetos e utilização da plataforma a ser utilizada para recebê-los.

As entidades interessadas em participar da concorrência devem realizar cadastro pelo sistema Convênios Web até o próximo dia 6 de setembro. As propostas podem ser enviadas até 20 de setembro. A previsão de divulgação do resultado da seleção dos projetos é para o dia 9 de dezembro.



Entre 2007 e 2023, o Banco do Nordeste destinou cerca de R$ 70,3 milhões a 476 projetos sociais por meio dessas doações incentivadas, beneficiando 120,5 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, idosos e pacientes oncológicos ou pessoas com deficiência, destacando que somente em 2023 o valor de R$ 16,8 milhões.



