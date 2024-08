A- A+

RECIFE Iniciativa oferece mamografias gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade, no Recife A iniciativa é da ONG Américas Amigas, e acontece em parceria com a Dasa rede de saúde integrada, por meio do Centro de Diagnóstico Boris Berenstein

Uma iniciativa da ONG Américas Amigas está oferecendo exames de mamografia gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade social no Recife. Ação acontece em parceria com a Dasa rede de saúde integrada, por meio do Centro de Diagnóstico Boris Berenstein.

O atendimento será realizado mediante agendamento prévio, através do site da organização. As inscrições já estão abertas e seguem até o preenchimento das vagas.

A iniciativa é parte do compromisso da Dasa em promover a causa da saúde feminina para além do Outubro Rosa, mês marcado pela conscientização sobre a saúde feminina.

Elegibilidade

Para serem beneficiadas pela ação, as mulheres devem preencher alguns critérios médicos e sociais. As interessadas devem acima de 40 anos, histórico de câncer de mama em parente de primeiro grau (mãe/pai/irmã/irmão/filha/filho) com diagnóstico da doença antes dos 50 anos, câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade.

Quem apresentar nódulo ou caroço na mama ou axila também terá preferência do agendamento. No que diz respeito ao critério social, as mulheres devem estar inscritas no CAD Único, ou seja, precisam ser beneficiárias de algum auxílio do Governo Federal.

A paciente não pode ter prótese mamária estética.

Câncer de mama

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões.

Para cada ano do triênio 2023-2025, foram estimados 73.610 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 41,89 casos por 100 mil mulheres.

Ainda segundo estimativas do Inca, serão 15.690 novos casos de câncer de mama no Nordeste, e 2.880, em Pernambuco, a cada 100 mil mulheres neste mesmo triênio.

Veja também

Religiosidade Obra de Maria e Canção Nova realizam missão especial em países africanos