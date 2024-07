Barack e Michelle Obama declaram apoio a Kamala Harris para presidente dos EUA

O ex-presidente Barack Obama endossou na sexta-feira a campanha da vice-presidente Kamala Harris para a nomeação presidencial do Partido Democrata, entregando a atual vice-presidente talvez o mais importante apoio que lhe faltava em uma série de apoios de líderes influentes de seu partido.

Obama, que se posicionou como esteve imparcial e manteve-se neutro durante as primárias democratas desde que deixou o cargo, havia se abstido de se manifestar enquanto os apoios à Kamala vinham de todos os cantos do partido após a retirada do presidente Biden da corrida no domingo.

A campanha de Kamala divulgou na sexta-feira um vídeo de uma ligação entre Kamala, Obama e Michelle Obama, a ex-primeira-dama, que ocorreu na quarta-feira, enquanto a vice-presidente estava em Indianápolis.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA