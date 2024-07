A- A+

ELEIÇÕES Obama deve apoiar Kamala em breve e participar de evento de campanha: 'Em seu próprio momento' Assessores discutiram a possibilidade de os dois aparecerem juntos na campanha, segundo fontes familiarizadas com as discussões

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é um dos poucos democratas do alto escalão que ainda não endossou a candidatura de Kamala Harris à Presidência. Mas seu silêncio pode estar chegando ao fim. Obama e a atual vice-presidente têm mantido contato próximo desde que Joe Biden deixou a corrida no domingo, e seus assessores discutiram a possibilidade de os dois aparecerem juntos na campanha, segundo fontes familiarizadas com as discussões.

— Ele tem mantido contato regular com ela e acha que ela teve um ótimo começo — disse uma das fontes à NBC.

Ainda não foi definida uma data para que esse encontro em público aconteça, mas espera-se que seja em breve. De acordo com uma das pessoas familiarizadas com o assunto, Obama e Kamala, que está tentando manter o ímpeto que sua campanha tem tido entre os democratas desde que ela entrou na disputa, queriam que o endosso fosse "em seu próprio momento".

— O presidente Obama espera ajudar os democratas a se apresentarem aos eleitores neste outono — disse Eric Schultz, assessor sênior de Obama. — Nossa estratégia se baseará no impacto da condução, especialmente onde e quando a voz dele puder fazer a diferença.

A ex-primeira-dama Michelle Obama também apoia a candidatura de Harris, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Veja também

