Trump tenta impedir que Kamala Harris use recursos arrecadados por Biden

A campanha do ex-presidente Donald Trump dos EUA apresentou nesta quarta, 24, um pedido para impedir a candidata do partido Democrata, Kamala Harris, de usar os recursos financeiros arrecadados.



Trump afirma que Harris aproveitou fraudulentamente de fundos contribuídos para um candidato diferente no lançamento de sua própria campanha presidencial, de acordo com uma carta à comissão.

"Até domingo, embora Joe Biden tivesse declarado anteriormente sua intenção de nomear Kamala Harris como sua companheira de chapa, Kamala Harris não era realmente candidata a nada", escreveu o advogado de Trump, David A. Warrington, na carta.

"Kamala Harris está cometendo a maior violação de financiamento de campanha na história americana e está usando os próprios formulários da Comissão para fazê-lo".



Os comissários da Comissão Eleitoral Federal e os advogados financeiros eleitorais passaram os últimos dois dias discutindo sobre a legitimidade da transferência em declarações públicas e nas redes sociais.



De qualquer forma, é improvável que o desafio da campanha de Trump afete os gastos de Harris até Novembro. A equipe de Harris negou qualquer irregularidade.

