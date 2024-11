A- A+

ESTADOS UNIDOS Barack Obama diz como reagiu à decisão da filha mais velha de abandonar sobrenome: "Muito teimosa" Malia Obama decidiu se apresentar como Malia Ann na vida profissional para se distanciar do trabalho da família

Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama revelou em entrevista a um podcast como reagiu à decisão da filha mais velha, Malia, de se distanciar do legado da família e abandonar o sobrenome. A escritora e diretora de 26 anos optou por se apresentar como Malia Ann — seu nome do meio, homenagem à avó paterna — nos créditos de seu filme de estreia, The Heart.

Na entrevista ao The Pivot Podcast, o democrata afirmou ter questionado a filha sobre a mudança de sobrenome, que, na visão dele, não alcançaria o objetivo da herdeira.

— Eu fiquei tipo: 'Você sabe que eles saberão quem você é' — disse ele, que ainda revelou a resposta de Malia. — E ela ficou tipo: 'Quer saber? Quero que eles assistam [ao filme] pela primeira vez e não tenham essa associação de forma alguma'. Acho que nossas filhas se esforçam para não tentar se aproveitar disso [do sobrenome].

Barack Obama detalhou que Malia e a sua caçula Sasha, de 23 anos, desejam trabalhar em carreiras independentes, sem dependerem da fama dele e da mãe, Michelle Obama.

— O desafio é elas nos deixarem [eu e Michelle] dar qualquer ajuda — disse o ex-presidente. — Quero dizer, elas são muito sensíveis sobre essas coisas. Elas são muito teimosas sobre isso.

O ex-presidente também ressaltou como a atenção recebida pelas filhas durante o período em que viveram na Casa Branca "as deixa loucas" até hoje.

— A atitude delas é: 'Não estamos buscando tudo isso' — acrescentou.

