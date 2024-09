A- A+

NORTE Barco encalha no Rio Juruá, no Amazonas, e passageiros precisam pular na água; As causas do acidente ainda não foram esclarecida

Na manhã desta quarta (18), um acidente com um barco no Rio Juruá, no interior do Amazonas, obrigou passageiros a pularem na água, em botes de salvamento. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a balsa de transporte atolada próximo a um banco de areia, enquanto sua parte de baixo já está afundada.



Não há informação de feridos, e o governo do Amazonas ainda apura as circunstâncias.





O Rio Juruá é um dos que cursos d'água que vêm sofrendo com a seca extrema na Amazônia. Em junho, trechos do rio alcançaram seu nível mais baixo dos últimos cinco anos. Ainda não se sabe, porém, se o acidente desta quarta (18) tem relação com a seca.

Os vídeos publicados nas redes sociais mostram os momentos em que os passageiros já escapavam do acidente, a maioria em botes de salvamento. Com três andares, o barco era uma típica balsa que faz transporte de pessoas nos rios da Amazônia.

