SAÚDE Bicicletas ergométricas são opção para auxiliar treinos em rotina corrida Bicicletas ergométricas conciliam rotina com a prática de pedalar, que fortalece os músculos e favorece o bem-estar. Também auxilia na perda de peso e na prevenção de doenças cardíacas

Bicicletas ergométricas tem sido uma opção para auxiliar treinos de quem tem uma rotina corrida, sejam eles em academias, em casa ou até mesmo no ambiente corporativo. Na correria do dia a dia, para muita gente é praticamente impossível conciliar a rotina com a prática de pedalar, que fortalece os músculos e favorece o bem-estar.

Com diversos benefícios associados, a bicicleta ergométrica ajuda a tonificar e a melhorar a resistência muscular das pernas. Além disso, o equipamento também auxilia na perda de peso e na prevenção de doenças cardíacas.

“Temos vários tipos de exercícios diferentes que se adaptam a também modelos diversos de bicicletas ergométricas. Para quem pretende começar os exercícios, procurar o direcionamento de um profissional de educação física é o primeiro passo para fazer a escola certa”, conta o profissional de educação física Cristiane Rego.

Tipos de bicicletas ergométricas

As bicicletas ergométricas podem ser dos modelos vertical, horizontal, spinning e minibike. O modelo vertical é o mais utilizado em academias e residências, trabalhando mais os glúteos e as pernas.

O modelo de bicicleta horizontal trabalha mais os quadríceps e panturrilhas, além de ajudar na recuperação de músculos e na melhora da circulação.

A bike spinning, por sua vez, se diferencia por ser voltada aos treinos mais intensos, simulando corridas de bicicleta que elevam o rendimento cardiovascular e ajudam no controle e melhora da respiração.

“Por ser atleta, busco treinos de alta performance, e o uso de bicicletas ergométricas fazem parte da minha rotina de atividades na academia, sobretudo para fortalecimento muscular das pernas”, conta a atleta e fotógrafa Nicoli Mazzarolo, aluna da Cia Athletica.

“Fazer exercício na bicicleta ergométrica ou participar em aulas de spinning além de favorecer a boa forma física, também auxilia na recuperação de lesões ortopédicas, diminuindo os impactos nas articulações de áreas como quadril, joelho e tornozelo se comparado a atividades igualmente intensas, como a corrida”, detalha Sotero.

