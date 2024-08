A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Biden alerta partes para não 'minarem' esforços de cessar-fogo em Gaza Blinken deve viajar no sábado para Israel.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta sexta-feira (16) a todas as partes para que não prejudiquem os esforços a favor de um cessar-fogo em Gaza, afirmando que um acordo está próximo.

Biden disse em um comunicado que o Secretário de Estado, Antony Blinken, está viajando para o Oriente Médio em parte para "enfatizar que, com o acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns já à vista, ninguém na região deve tomar medidas para minar esse processo".

Blinken deve viajar no sábado para Israel.

Anteriormente, Biden havia expressado sua frustração por um ataque ocorrido em 31 de julho em Teerã, no qual o principal líder do Hamas envolvido nas negociações de cessar-fogo, Ismail Haniyeh, foi assassinado. A ação foi amplamente atribuída, sem provas, a Israel.

Em conversas a portas fechadas em Doha, os Estados Unidos apresentaram nesta sexta-feira uma proposta para fechar as lacunas e iniciar um acordo esboçado em maio por Biden, que congelaria os combates por seis semanas iniciais e conduziria à libertação de reféns e prisioneiros.

As equipes estão finalizando os detalhes antes de uma nova rodada de conversas sobre o cessar-fogo, que será realizada no Cairo no final da próxima semana.

