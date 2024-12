Biden avalia dar indultos preventivos ante ameaças do grupo de Trump

A- A+

Joe Biden contempla usar suas prerrogativas presidenciais para conceder indultos preventivos a congressistas e altos funcionários americanos, que poderiam responder a processos quando o presidente eleito Donald Trump voltar à Casa Branca, segundo vários veículos de comunicação americanos.

O presidente democrata, que no domingo indultou seu filho, Hunter, antes do anúncio de sua sentença em dois casos contra ele, discutiu com vários de seus conselheiros a possibilidade inédita de usar este privilégio constitucional para outras pessoas, sem que elas estejam respondendo a nenhum processo, antes de deixar o cargo, em 20 de janeiro.

O site Politico reportou essas discussões na quarta-fera, seguido por New York Times, CBS News e Washington Post, que citaram de forma anônima pessoas próximas dessas consultas.

Entre os eventuais indultados preventivamente estariam o doutor Anthony Fauci, ex-conselheiro especial da Casa Branca durante a pandemia de covid-19; Liz Cheney, ex-congressista republicana que se tornou uma opositora ferrenha de Trump; e inclusive Adam Schiff, congressista democrata da Califórnia, que apresentou a primeira acusação no Congresso no processo de impeachment contra o republicano.

Segundo a CBS News e o Washington Post, o general reformado Mark Milley, ex-chefe de Estado-maior conjunto de Donald Trump, também poderia receber um indulto preventivo após chamá-lo de "fascista" e "pessoa mais perigosa para o país".

A Casa Branca se recusou a confirmar, nesta sexta-feira, se o indulto preventivo para essas pessoas está em consideração. A porta-voz Karine Jean-Pierre antecipou, no entanto, que Biden "examina outros indultos e perdões" após o concedido a seu filho, Hunter.

No último dia de seu primeiro mandato, Trump também indultou 74 pessoas acusadas de diversos crimes e delitos, inclusive dois de seus antigos colaboradores, Steve Bannon e Elliot Broidy.

Após a renúncia do presidente Richard Nixon, em 1974, pelo escândalo Watergate, seu sucessor, Gerald Ford, o indultou para todo crime que pudesse cometer durante seu mandato.

Mas este privilégio de conceder indultos não foi usado da forma estendida como a que Biden estaria considerando para absolver pessoas que possam ser alvos de processos políticos no futuro.

