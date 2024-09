Biden culpa mudanças climáticas por devastação do Helene

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira (30) que a devastação causada pelo furacão Helene, que deixou mais de 100 mortos no sudeste do país, foi resultado das mudanças climáticas.

"Absolutamente, categoricamente, inequivocamente, sim, sim, sim e sim", disse Biden no Salão Oval da Casa Branca, ao ser questionado se acreditava que a devastação causada pela tempestade poderia ser atribuída às mudanças climáticas.

MISSA DA SAUDADE Morro da Conceição: missa em homenagem às vítimas marca os 30 dias do acidente no santuário