Biden diz que morte de ativista turco-americana na Cisjordânia parece ser um "acidente"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (10) que a morte de uma ativista turco-americana por tiros israelenses durante um protesto na Cisjordânia ocupada na semana passada parece ter sido um "acidente".

"Aparentemente foi um acidente, o tiro ricocheteou no chão e ela foi atingida acidentalmente", disse Biden aos jornalistas, horas depois de o secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarar que a morte foi "não provocada e injustificada".

Drogas FAB intercepta helicóptero vindo da Venezuela com 240 kg de drogas