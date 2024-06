A- A+

EUA Biden parabeniza Trump por aniversário e oferece conselho: 'A idade é só um número' Idade do presidente americano é constantemente atacada pelo rival, que tem quatro anos a menos do que ele

Em meio à reunião de líderes do G7, o grupo de sete das principais economias do mundo, na Itália, o presidente dos EUA, Joe Biden, encontrou tempo para dar os parabéns ao seu rival na disputa pela Casa Branca, o republicano Donald Trump, que completou 78 anos nesta sexta-feira.

Em publicação nas redes sociais, o democrata, quatro anos mais velho, ainda afirmou ao ex-presidente que "idade é apenas um número".

"Feliz 78º aniversário, Donald. Passe de um velho para outro: a idade é apenas um número. Esta eleição, no entanto, é uma escolha", escreveu Biden no X, o antigo Twitter.

Além do breve texto, Biden publicou um vídeo comparando os dois candidatos, citando medidas adotadas pelo republicano, como a retirada dos EUA do Acordo de Paris para o Clima, além das ligações entre Trump e o ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021, em um caso em que o republicano é acusado de incitar seus apoiadores.

Trump não respondeu.

Com a publicação, Biden atacou de maneira sutil um dos principais argumentos da campanha republicana contra sua reeleição: a idade. Se ganhar mais um mandato nas urnas em novembro, ele assumirá o novo mandato aos 82 anos de idade, um elemento que preocupa até mesmo seus eleitores.

Lapsos recentes, como durante a reunião do G7, quando precisou ser "resgatado" pela premier italiana, Giorgia Meloni, para a foto de líderes, serviram de munição para ataques.

O presidente, contudo, parece não se abalar com os ataques, inclusive vindos de sua própria base. Em abril do ano passado, durante o jantar de correspondentes na Casa Branca, ele fez piadas sobre a própria idade, e em fevereiro, o médico da Casa Branca disse que ele estava "apto" para desempenhar suas funções no cargo.

Veja também

AGU AGU defende suspensão de mudanças no código ambiental do RS