Biden: Casa Branca rebate oposição e diz que imagens de presidente são manipuladas; veja vídeos

A Casa Branca criticou os republicanos por divulgarem vídeos que supostamente mostravam a deterioração física e mental do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e disse que as imagens foram editadas e manipuladas de maneira enganosa.

"Isso nos diz tudo o que precisamos saber sobre o desespero dos republicanos" disse aos jornalistas a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que classificou os vídeos como "falsos".

Meios de comunicação como o New York Post e uma conta oficial republicana nas redes sociais compartilharam vários vídeos curtos nos últimos dias, nos quais supostamente o presidente, de 81 anos, aparece errático.

Em um deles, vê-se Biden aparentemente desorientado ao se afastar de outros líderes mundiais durante uma exibição de paraquedismo na cúpula do G7 na Itália na semana passada.

Italian PM Giorgia Meloni had to "guide" Biden back to the group and saved him from further embarassment. pic.twitter.com/faL8AvueKj