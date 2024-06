Trump erra nome de ex-médico após sugerir teste cognitivo para Joe Biden

A- A+

Desde a sua derrota na última eleição presidencial dos Estados Unidos, em 2020, Donald Trump insiste que o atual presidente Joe Biden realize um teste cognitivo para medir suas condições mentais. Mas desta vez, o feitiço voltou contra o feiticeiro.

Durante um evento de campanha no último sábado, o magnata propôs mais uma vez um teste para Biden. Logo em seguida, no intuito de se gabar dos seus resultados, no entanto, ele cita o doutor Ronny Jackson, ex-médico da Casa Branca que o avaliou no passado, mas erra o seu nome:

— Acho que ele deveria fazer um teste cognitivo como eu fiz, fiz um teste cognitivo e aceitei. Doutor Ronny… Doutor Ronny Johnson.

Após o constrangimento, a campanha de Biden não perdeu a oportunidade de postar no X (antigo Twitter) o momento exato do vídeo em que Trump comete a gafe.

Outros erros

Esta não é a primeira vez que Donald Trump erra nomes importantes. Em janeiro deste ano, quando falava sobre o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, ele confundiu a sua rival nas primárias do Partido Republicano, Nikki Haley, com Nancy Pelosi, deputada democrata da Califórnia que presidiu a Câmara entre 2019 e 2023.

Trump também já se referiu ao primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, como líder da Turquia, e trocou o nome de Biden pelo do ex-presidente Barack Obama (2009–2017).

Em fevereiro, o médico de Biden afirmou que o presidente de 81 anos está "em forma para cumprir suas funções" e não apresentou mudanças significativas em sua saúde que poderiam impactar seu trabalho durante seu check-up anual.

Quem leva?

A questão da idade, segundo as pesquisas, é uma desvantagem importante para a maioria dos eleitores. Biden tem hoje 81 anos — se reeleito, Biden assumirá 2º mandato com 82 anos. Trump, por sua vez, tem 77 anos.

As pesquisas mais recentes não mostram uma grande diferença nos números dos candidatos. Segundo a Reuters/Ipsos, em estados-chave no pleito, Trump tem 41% das intenções de voto, enquanto Biden aparece com 39%, tecnicamente empatado. A pesquisa feita pela Forbes não muda muito o cenário, o magnata está com 51% dos votos, e o atual presidente com 49%.

