Bilionário ex-sogro de Lady Di é acusado de "múltiplos estupros" contra mulheres de loja de luxo

O magnata egípcio Mohamed Al-Fayed foi acusado de ter estuprado ao menos cinco mulheres que trabalhavam na Harrods, a luxuosa loja de departamentos de Londres da qual o bilionário era dono.

Al-Fayed era pai de Dodi Al-Fayed, namorado da princesa Diana morto no mesmo acidente que vitimou a mãe dos príncipes William e Harry. Segundo a Forbes, o chefe da Harrods tinha uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões. Ele morreu aos 94 anos, em setembro do ano passado.





Mohamed Al-Fayed morreu quase 26 anos após a morte de Dodi e Diana em Paris, ocorrida no dia 31 de agosto de 1997. A informação foi confirmada ao veículo pela família do bilionário.

Proprietário por décadas da loja de departamentos Harrods, Al-Fayed foi também dono do clube de futebol britânico Fulham até 2013. Em nota, o clube lamentou a morte do empresário, afirmando que o clube tinha uma “dívida de gratidão com Mohamed pelo que ele fez”.

“Todos no Fulham ficamos extremamente tristes ao saber da morte do nosso antigo proprietário e presidente, Mohamed Al Fayed. Temos uma dívida de gratidão com Mohamed pelo que ele fez pelo nosso Clube, e os nossos pensamentos agora estão com a sua família e amigos neste momento sombrio”, diz a nota do clube.

