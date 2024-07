Boeing 737 Max: relembre os dois acidentes fatais com o avião que também voou de "porta aberta"

A- A+

A Boeing concordou, neste domingo, em se declarar culpada de acusação criminal por dois acidentes fatais do 737 Max, em 2018 e 2019, nos quais morreram 346 pessoas.

O período probatório de três anos estava previsto para expirar este ano. Mas em janeiro, a Boeing entrou novamente em crise com um incidente envolvendo o jato 737 MAX da Alaska Airlines.

Relembre o histórico de acidentes do 737 Max:

Em 2018, o Voo 610 da Lion Air, um 737 Max 8, caiu no oceano ao largo da costa da Indonésia, matando todos os 189 passageiros e tripulantes. Menos de cinco meses depois, em 2019, o Voo 302 da Ethiopian Airlines caiu pouco depois de deixar a capital da Etiópia, Adis Abeba, matando todas as 157 pessoas a bordo.

Os aviões Max foram suspensos após o segundo acidente. A Boeing fez então alterações no avião, incluindo no sistema de controle de voo por trás dos acidentes, e a FAA o liberou para voar novamente no final de 2020.

Em 2021, a empresa concordou em pagar US$ 2,5 bilhões em acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, para pôr fim a uma acusação criminal de que a Boeing conspirara para fraudar a agência.

Já em dezembro de 2023, a Boeing pediu às companhias aéreas clientes que inspecionassem todos os 737 Max em busca de um possível parafuso solto no sistema de controle de direção, após caso descoberto em manutenção de rotina.

Pouco tempo depois, a Alaska Airlines suspendeu sua frota de aeronaves Boeing 737 Max 9 após um avião perder um plugue de porta no ar. O voo 1282 transportava 171 passageiros e seis membros da tripulação, e seguia de Portland para Ontario, no estado da Califórnia, também nos EUA.

Vídeos que circularam pelas redes sociais mostram o vento forte que passou pelo buraco durante os cerca de 15 minutos que o avião levou para retornar ao aeroporto. Por ele, era possível ver o céu noturno e as luzes da cidade abaixo.

Após o incidente, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) afirmou que vai determinar a suspensão temporária dos voos e inspeções de alguns aviões 737 Max 9 da Boeing operados por companhias aéreas americanas.

Conheça a aeronave

O modelo custa em média US$ 128,9 milhões (R$ 629 milhões), segundo o portal internacional Aero Corner. O 737 Max 9 tem capacidade máxima de 220 assentos e alcance de 6.110 km. A aeronave tem 42,16 metros de comprimento e 35,9 metros de envergadura.

Cerca de 55 anos após sua decolagem inaugural, o 737 permanece como um dos aviões de passageiros de maior sucesso já fabricado, ao mesmo passo que se tornou problemático.

Lançado em 17 de janeiro de 1967, as primeiras versões do 737 chamaram atenção por abrigar os motores sob as asas, como os outros jatos da Boeing. O posicionamento da peça reduziu o ruído e a vibração, além de facilitar a manutenção.

O 737 não tinha seus motores montados em pylons (suportes que prendem a turbina à asa) na frente das asas, como os outros modelos da marca, mas diretamente abaixo delas. Essa escolha dos engenheiros permitiu que a aeronave ficasse bem baixa em relação ao solo, o que facilitava o carregamento da bagagem.

Apesar da resistência de sindicatos por ser a primeira aeronave da Boeing com dois tripulantes, o 737 era o avião mais encomendado da história comercial em 1987. O sucesso foi oriundo da primeira grande reformulação da aeronave: o modelo 737-300, de 1984.

Mais comprido e largo, o avião tinha capacidade para 150 passageiros e foi projetado para enfrentar seu novo rival, o Airbus A320 europeu, lançado no mesmo ano. O fato do 737-300 ter um motor novo e moderno, que não cabia embaixo da asa, representou o primeiro grande desafio para os engenheiros da Boeing.

O problema foi resolvido com a redução do diâmetro da turbina e realocação dos componentes do motor da parte inferior da carcaça para as laterais. A atualização foi bem sucedida e, com isso, os planos iniciais de projetar uma aeronave totalmente nova e mais moderna para substituir o 737 foram colocados de lado.

Alta concorrência e novas atualizações

Com o passar do tempo, novas atualizações parciais foram lançadas pela empresa. Em 2011 foi anunciado o Boeing 737 Max, a quarta geração da aeronave. Ela foi criada para combater o modelo A320neo, da Airbus, que tinha um novo motor mais eficiente em termos de combustível.

A principal dificuldade se deu pelo fato dos motores que a Boeing desejava para o 737 Max não caberem sob as baixas asas do avião. Esse era um problema que a Airbus não tinha, porque o A320 já era muito mais alto do que o 737.

A Boeing optou por adicionar algum comprimento ao trem de pouso dianteiro e montar os motores mais à frente e mais alto nas asas. Mas, a empresa descobriu posteriormente, em simuladores, que o novo design alterou a aerodinâmica do avião, de maneira que o fazia inclinar perigosamente em certas situações.

Numa tentativa de solucionar a questão, a Boeing desenvolveu um sistema de segurança chamado MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, ou Sistema de Aumento de Características de Manobra) que empurraria imediatamente o nariz do 737 para baixo caso ele inclinasse muito.

A empresa projetou o MCAS para fazer o 737 Max voar exatamente como os 737 anteriores. Por acreditar que ele entraria em ação apenas em circunstâncias extremas de voo, a Boeing optou por manter o sistema quase em segredo. A breve aula que os pilotos já certificados para os 737 anteriores precisavam assstir para voar no 737 Max não incluiu a explicação do novo sistema

O 737 Max ganhou a simpatia das companhias aéreas por ser mais econômico de se operar e não exigir treinamento caro de simulação para seus pilotos. Até que dois acidentes fatais ameaçaram a credibilidade da segurança do modelo.

