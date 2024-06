Boeing: senadores americanos criticam CEO por cultura de segurança "falida"

A- A+

O CEO da Boeing, Dave Calhoun, enfrentou críticas contundentes em uma audiência no Senado, que o acusou de não conseguir superar as deficiências de fabricação da empresa, colocando o lucro à frente da segurança.

"O senhor e seu conselho de administração têm um dever para com seus acionistas, mas eles serão profundamente prejudicados se o senhor não corrigir o curso e enfrentar a causa raiz dessa cultura de segurança falida — disse o senador Richard Blumenthal, democrata de Connecticut, em seus comentários iniciais. ", Para a Boeing, este é um momento de acerto de contas.

Calhoun iniciou seus comentários levantando-se e pedindo desculpas aos familiares de pessoas que morreram em dois acidentes envolvendo aeronaves da Boeing em 2018 e 2019. Quando começou a responder às perguntas de Blumenthal, o CEO disse que aceita que a Boeing e o software defeituoso foram responsáveis pelos acidentes que mataram 346 pessoas.

Blumenthal confrontou Calhoun com o que ele chamou de uma cultura de segurança falida, pedindo ao CEO que explicasse como a Boeing supostamente retaliou os denunciantes e, ao mesmo tempo, incentivou os trabalhadores a apresentarem reclamações.

Quando perguntado se alguém havia sido demitido por retaliar os denunciantes, Calhoun disse que a empresa havia feito isso, mas não soube especificar quantos.

Calhoun disse que não conversou diretamente com nenhum denunciante, embora tenha reconhecido que seria uma “boa ideia” fazer isso.

Embora Calhoun tenha se reunido em particular com legisladores, seu depoimento perante o subcomitê presidido por Blumenthal marca sua primeira aparição pública perante o Congresso desde que assumiu o cargo mais alto na Boeing no início de 2020.

— Estou aqui no espírito da transparência e estou aqui para assumir a responsabilidade — disse Calhoun aos repórteres antes da audiência.

Calhoun disse que deixará o cargo até o final do ano, no máximo, enquanto a Boeing procura um sucessor. Blumenthal comparou a mudança de gerência a uma “dança das cadeiras”, pois diz que ela não chega ao cerne dos problemas da Boeing e que parece que as pessoas estão apenas mudando de lugar na empresa.

Como CEO, Calhoun presidiu um dos períodos mais turbulentos da história de um século da Boeing. A fabricante de aviões acumulou cerca de US$ 26 bilhões em perdas anuais durante seu mandato, enquanto lidava com a paralisação global do 737 Max, a pandemia, o êxodo de trabalhadores e o caos na cadeia de suprimentos. Em janeiro, uma aeronave da Boeing sofreu um acidente quase catastrófico durante o voo.

Embora a Calhoun tenha enfatizado publicamente a transparência e adotado a manufatura enxuta, a pressão para acelerar a fabricação e as entregas muitas vezes tinha prioridade no chão de fábrica, segundo denunciantes como Sam Mohawk.

Em uma reclamação apresentada em 11 de junho a um órgão dos EUA que supervisiona a segurança no local de trabalho, Mohawk disse que a empresa perdeu o controle de centenas de peças potencialmente danificadas ou inutilizáveis, algumas das quais podem ter sido usadas em aeronaves 737.

Ele também acusa os gerentes da Boeing de instruir os funcionários a excluir ou não manter registros desses componentes, violando a política da Boeing e as regras da FAA, de acordo com a reclamação.

Os lapsos de qualidade da Boeing e da fornecedora Spirit AeroSystem, que fabrica o casco do 737 Max, vieram à tona depois que, em janeiro, o jato sofreu uma explosão no ar de um painel da fuselagem. Embora ninguém a bordo tenha morrido, os investigadores determinaram que o jato quase novo foi entregue sem os quatro parafusos necessários para fixar o plugue da porta.

Algumas das críticas mais duras foram feitas ao pacote de remuneração de Calhoun para 2023, que totaliza quase US$ 33 milhões, com o senador do Missouri, Josh Hawley, dizendo que era uma “farsa” o fato de o CEO ainda estar em seu cargo.

Hawley disse que a Boeing foi “esvaziada” nas últimas duas décadas, pois terceirizou mais fabricantes para subcontratados, e Calhoun disse que a empresa está lidando com a questão buscando comprar de volta a Spirit.

