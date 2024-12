A- A+

BOCA Bolhas, manchas vermelhas, fungos e muito mais: o que sua língua diz sobre sua saúde? É preciso prestar atenção para detectar precocemente problemas de saúde ocultos no órgão muscular

O corpo comunica os desequilíbrios que possui e avisa quando está passando por um momento de desconforto ou doença, mas há uma parte do organismo que é ignorada e poderia ser a solução para a detecção precoce dos males. Sintomas evidentes, como dores de cabeça, nas costas, febre e azia, costumam ser os clássicos para alertar que algo está errado; no entanto, a língua é a parte frequentemente negligenciada e que poderia ser de grande ajuda para identificar problemas de saúde ocultos.

Jivha Pariksha — uma das ferramentas de diagnóstico aiurvédico —, ou o diagnóstico através da língua, sustenta há centenas de anos que a língua é um órgão que pode comunicar muitas coisas. Ao observar sua coloração, a saburra que a cobre, o grau de lubrificação ou secura, se possui alguma fissura, pontilhado vermelho ou marca dental, é possível deduzir muita informação sobre o estado de saúde de uma pessoa.

Mas essa descoberta não é exclusiva das medicinas orientais; a medicina ocidental também atribui importância ao diagnóstico pela língua. Para o médico otorrinolaringologista do Hospital Italiano, Elián García Pita, a língua e a cavidade oral, em geral, podem ser sede de múltiplas patologias, congênitas ou adquiridas.



Dentro dessas últimas, podem ser "infecciosas, inflamatórias e neoplásicas, entre outras". Da mesma forma, as lesões ou incômodos na língua podem ser decorrentes "de doenças locais, ou manifestação de doenças sistêmicas".

— O exame físico da língua realizado por um profissional de saúde apresenta alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de diferentes condições. Em muitas outras ocasiões, médicos ou dentistas recorrem a exames complementares para chegar ao diagnóstico etiológico do desconforto apresentado pelo paciente — indica García Pita.

Segundo a médica e especialista em medicina ayurvédica, Sol Sananes, a língua também pode ser um ponto reflexológico do corpo, assim como as mãos ou os pés, já que nela estão representados todos os órgãos internos.

— Através do diagnóstico pela língua, é possível descobrir um desequilíbrio profundamente enraizado ou algo mais simples — diz a profissional.

Escreva a legenda aqui

Algumas línguas apresentam fissuras, outras são infectadas por fungos ou exibem pontos vermelhos. As condições da língua que indicam problemas no corpo podem ser diversas e são mais comuns do que se imagina.

Os profissionais concordam que as seguintes são as principais condições que ajudam a diagnosticar problemas de saúde:

1. Língua com candidíase

— No consultório, vejo muitos casos de desequilíbrio de cândida, um fungo que vive em quase todos os lugares, inclusive dentro do corpo, e que provoca a candidíase oral. Embora suas causas sejam multifatoriais, essa condição está relacionada a uma combinação entre a presença da cândida e uma imunidade debilitada. Assim, o fungo cresce e pode se transformar em uma infecção que exige tratamento — explica Sananes.

Não é bom repetir: Por que você deve evitar fazer o mesmo exercício todos os dias se quiser ficar em forma

2. Língua com fissuras ou rachaduras

De acordo com García Pita, esses casos são geralmente causados por uma condição chamada "língua fissurada". Por um lado, pode representar apenas uma variação anatômica da língua; por outro, pode ser uma manifestação secundária de distúrbios genéticos ou patologias raras.

3. Língua com pontos vermelhos

Quando a língua apresenta uma coloração mais avermelhada do que rosada, pode estar alertando para a deficiência de vitaminas como ácido fólico, B12 ou ferro.

— Temos as papilas gustativas, que são pequenos pontos vermelhos, mas, se o pontilhado vermelho for muito intenso, isso não é normal na língua e indica um desequilíbrio. Por exemplo, se estiver na ponta, pode estar indicando um problema no coração — destaca Sananes.

No entanto, os profissionais concordam que alterações na mobilidade ou na forma da língua devem levar os pacientes a consultar um médico especialista, ou dentista para garantir que toda a cavidade bucal esteja em boas condições.

— A má higiene dental, o uso indiscriminado de antibióticos sem prescrição médica e certas doenças ou medicamentos que causam imunossupressão podem favorecer a infecção por diferentes microrganismos, que geram doenças infecciosas na língua e exigem um tratamento adequado e oportuno — acrescenta o Dr. García Pita.

Para Sananes, na medicina ayurvédica, a saúde depende da capacidade de digerir tudo o que entra pelos sentidos.

A especialista explica que não precisamos digerir apenas o que comemos, mas também o que cheiramos, vemos, sentimos e pensamos, pois o que não conseguimos digerir se transforma em toxinas que viajam pelo corpo e se depositam em pontos fracos, gerando doenças.

— À noite, essas toxinas se acumulam na língua, sendo importante, pela manhã, usar uma colher de chá ou um limpador de língua para remover a sujeira — conclui Sanares.

Veja também

São Paulo PM afasta policial que atirou à queima-roupa em rapaz em São Paulo