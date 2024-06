Bolsas Integrais para faculdade no Recife: FICR oferece vagas, veja como se inscrever

A- A+

Bolsas integrais de estudo estão sendo oferecidas pela Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR).

As inscrições para tentar garantir uma vaga para a modabilidade de bolsa integral destinada aos estudantes em situação de vulnerabilidade social já estão abertas.

No total, são 13 bolsas de estudo, 100% gratuitas, disponíveis para o curso de Ciência da Computação matutino na modalidade presencial.

COMO FAZER INSCRIÇÃO PARA BOLSA INTEGRAL DE ESTUDO?

Para se candidatar, os estudantes devem comprovar que a renda familiar bruta mensal per capita não ultrapasse um salário-mínimo e meio. Além disso, famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, como exemplo, o Bolsa Família, terão prioridade na seleção.

Os candidatos devem acessar o site da FICR e preencher o formulário eletrônico socioeconômico entre os dias 5 e 19 de junho.

Os contemplados iniciam seus estudos no segundo semestre de 2024, com possibilidade de renovação anual da bolsa até a conclusão do curso, desde que atendidos os critérios de permanência da bolsa, descritos no regulamento da Bolsa Social de Estudo.

Para se inscrever, basta clicar aqui

