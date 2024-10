Bom Conselho: jovem de 18 anos é preso após tentar matar companheira, de 19, com golpes de faca

A- A+

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após esfaquear a companheira, de 19, na cidade de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu nesse domingo (20).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 9º BPM foram até a unidade hospitalar onde a vítima, já ferida, estava recebendo atendimento médico.



No local, ela relatou que seu companheiro a feriu com duas facadas durante uma discussão, e que o suspeito fugiu em seguida.

"Imediatamente, a equipe iniciou diligências para localizar o suspeito, que foi encontrado ainda na rua onde ocorreu o crime, tentando se evadir", afirmou a PMPE.



O homem, que não teve o nome divulgado, recebeu voz de prisão e, segundo a corporação, confessou o crime.



A Polícia Civil do Estado informou que o suspeito foi encaminhado à 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.

Veja também

cop16 "Não percamos tempo": começa na Colômbia a COP16 para proteção da biodiversidade