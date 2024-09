Bombardeio de Israel no Líbano causa morte de adolescente que pode ser a 2ª vítima brasileira

A- A+

O conflito entre Israel e do grupo fundamentalista islâmico Hezbollah pode ter feito mais uma vítima brasileira: uma jovem de 16 anos, chamada Mirna Raef Nasser, natural de Santa Catarina.

Segundo familiares, ela estava com o pai, que não tem cidadania brasileira e também morreu.

A informação foi confirmada por um tio de Mirna. Em entrevista à GloboNews, Ali Bu Khaled disse que eles estavam em casa, onde moravam no Líbano, quando ocorreu o ataque.

O Itamaraty afirma não ter sido comunicado da morte.

Com isso, agora são dois brasileiros que foram mortos com os ataques. Na última quarta-feira, um adolescente de 15 anos, natural do Paraná e identificado como Ali Kamal Abdallah, morreu ao lado do pai, de nacionalidade paraguaia, em um ataque aéreo na cidade de Kelya.

Nesta quinta-feira, o Itamaraty divulgou uma nota lamentando a morte do adolescente Ali Kamal Abdallah. Os familiares de Ali estão a caminho do Brasil.

Na nota, o governo brasileiro reiterou a condenação, "nos mais fortes termos", aos contínuos ataques aéreos israelenses contra zonas civis densamente povoadas no Líbano. E renovou seu apelo às partes envolvidas "para que cessem imediatamente as hostilidades".

Na quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não cumpre ordens da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em entrevista à imprensa em Nova York, Lula condenou de forma veemente "o comportamento do governo de Israel" e disse que a "maioria do povo não concorda com esse genocídio".

