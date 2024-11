"Botões de pânico" e equipes SWAT: EUA se preparam para agitação eleitoral no dia da votação

A- A+

Botões de pânico para mesários, equipes de armas especiais posicionadas nos telhados e Guarda Nacional de prontidão. A campanha eleitoral presidencial dos EUA de 2024 tem sido particularmente volátil, e a segurança para o dia da eleição, nesta terça-feira, está sendo reforçada devido às preocupações com possíveis distúrbios civis, fraude eleitoral ou violência contra funcionários eleitorais.

Os estados de Oregon, Washington e Nevada ativaram a Guarda Nacional, o FBI criou um posto de comando para monitorar ameaças e a segurança foi reforçada em muitas das quase 100 mil seções eleitorais do país.

Dezenove estados — incluindo Arizona, Michigan e Nevada, campos de batalha eleitorais importantes — promulgaram leis de reforço da segurança eleitoral desde 2020, de acordo com a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais.

Com a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump em um impasse no clímax da corrida, as autoridades estão ansiosas para tranquilizar os americanos nervosos de que seus votos estão seguros. Mas também estão reforçando a segurança física para as operações eleitorais em todo o país.

A Runbeck Election Services, que fornece tecnologia de segurança para operações eleitorais, confirmou à AFP na segunda-feira que encomendou cerca de mil botões de pânico para clientes que incluem instalações eleitorais e seus funcionários.

Esses pequenos dispositivos usados como um cordão ou guardados no bolso são pareados com o celular do usuário e entram em contato com as autoridades policiais ou outras em caso de emergência.

Autoridades dos sete estados indecisos mais observados estão ansiosas para transmitir confiança em uma eleição segura e justa.

"Aqui na Geórgia, é fácil votar e difícil fraudar. Nossos sistemas são seguros e nosso pessoal está pronto", disse o Secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, a repórteres na segunda-feira.

Ativistas marginais podem trazer um "drama extra" aos procedimentos, ele disse.

Mas Raffensperger acrescentou que espera que a eleição seja segura na Geórgia, um estado indeciso onde Trump está enfrentando acusações por sua interferência na eleição de 2020 ao exigir que as autoridades "encontrem" votos suficientes para anular a vitória de Joe Biden.

No Arizona, um estado indeciso do sudoeste que se tornou um ponto de apoio à agitação eleitoral e às teorias da conspiração em 2020, as autoridades transformaram o principal centro eleitoral e de contagem de votos do estado, no Condado de Maricopa, em uma verdadeira fortaleza.

Segundo autoridades, agora há cercas de ferro forjado, arame farpado, guardas armados e uma presença da SWAT no telhado.

Os esforços visam não apenas reforçar a segurança física e combater a desinformação, mas também garantir aos eleitores que o processo é seguro.

"Desde janeiro de 2021, nosso escritório aumentou o acesso de segurança por crachá, instalou barreiras permanentes e adicionou medidas adicionais de segurança cibernética com base nas recomendações das autoridades policiais e de outros especialistas", disse Taylor Kinnerup, diretor de comunicações do Maricopa County Recorder's Office, à AFP na segunda-feira.

O Departamento de Estado da Pensilvânia, que supervisiona as eleições no maior estado indeciso do país, disse que sua preparação inclui defesas de infraestrutura em várias camadas e parcerias com agências de segurança e aplicação da lei, embora não tenha fornecido detalhes.

As novas camadas de segurança seguem o caos eleitoral de 2020, principalmente depois que apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 com o objetivo de impedir a certificação dos resultados eleitorais que confirmaram Biden como o vencedor.

As autoridades também estão alertando sobre grandes ameaças cibernéticas e de hackers, principalmente vindas do exterior.

Rússia, Irã e China estão conduzindo operações de influência para minar a confiança americana na legitimidade das eleições e "para fomentar a discórdia partidária", disse recentemente a diretora da Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, Jen Easterly, à NBC News.

Essa "mangueira de desinformação", ela acrescentou, está "criando ameaças físicas muito reais aos trabalhadores eleitorais, aos funcionários eleitorais e às suas famílias".

A atenção também está voltada para sites de mídia social como o Telegram, que, segundo o The New York Times, está sendo usado por grupos de direita para organizar fiscais eleitorais e prepará-los para possivelmente disputar votos em áreas democratas.

Enquanto isso, em Washington, as autoridades alertaram sobre um "ambiente de segurança fluido e imprevisível" nos dias e possivelmente semanas após o fechamento das urnas. Os negócios na capital começaram a fechar suas fachadas de lojas em antecipação a uma potencial agitação.

