Braço de inovação da Algar Telecom, Brain inaugura hub de Inteligência Artificial no Sul do Brasil

A- A+

Atender às demandas do mercado com soluções de ponta em Inteligência Artificial (IA). Essa é uma das missões do novo hub do Brain, braço de inovação da Algar Telecom, empresa de TI e telecom do grupo Algar, inaugurado no Vale do Pinhão, em Curitiba, no último dia 26 de novembro. O local será um espaço de desenvolvimento de tecnologias inovadoras, focadas em resolver os desafios e impulsionar os negócios de clientes corporativos.



O hub de IA concentrará seus esforços em desenvolver soluções em negócios, buscando fomentar um ambiente colaborativo que apoie startups, empresas de tecnologia e iniciativas inovadoras. “Nosso objetivo é criar soluções que possam ser escalados para todo o Brasil, atendendo às necessidades específicas dos nossos clientes. Por meio dele, poderemos desenvolver ferramentas que otimizem processos, reduzam custos e impulsionem o crescimento do mercado corporativo brasileiro”, explica Márcio de Jesus, vice-presidente de Negócios da Algar Telecom.



O espaço reforça o crescente reconhecimento de toda a região Sul como um polo tecnológico do Brasil. "Os estados do Sul oferecem uma combinação de infraestrutura, ecossistema vibrante de startups e proximidade com universidades renomadas. Temos a oportunidade de criar um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento sustentável", afirma Ivan Mendes, presidente do Brain e diretor de Inovação da Algar Telecom.



Em Curitiba, o Brain terá contato ativo com o ecossistema local de inovação, uma vez que o Vale do Pinhão faz parte do Tech Road, projeto de incentivo à inovação e à criação de negócios tecnológicos que conecta os três estados. Com isso, a parceria abrirá portas para diversas iniciativas e oportunidades de desenvolvimento de soluções em conjunto com startups e universidades da região.



O novo espaço será inspirado na sede do Brain em Uberlândia (MG), oferecendo um ambiente de trabalho diferenciado e atrativo para talentos, com o objetivo de reter e atrair os melhores profissionais da área. A companhia possui ainda filiais no Recife (PE), em São Paulo (SP) e um hub voltado para buscar soluções no ecossistema europeu em Aveiro (Portugal).



Sobre o Brain

O Brain é o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) fundado pela Algar Telecom, que possui a sua sede em Uberlândia/MG e suas filiais em São Paulo/SP, Recife/PE. Por meio do modelo de inovação aberta e parcerias estratégicas, o Brain promove o desenvolvimento de soluções disruptivas com o foco em Internet of Things (IoT), Digital, 5G e Cloud/Edge Computing, para as verticais de negócios de Agronegócios e Farming, Indústria 4.0, Saúde, Small Medium Business e Smart Spaces. Os novos produtos, serviços e modelos de negócio são criados com o objetivo de simplificar o dia a dia das pessoas e empresas.



Os times de trabalho do Brain são divididos em squads e para a execução das novas soluções o Centro de Inovação utiliza o framework Scrum para implementar o desenvolvimento ágil, que possui princípios relacionados à colaboração, à auto-organização e a equipes interdisciplinares. Esse formato permite que os times tenham um desenvolvimento mais dinâmico, focado e com entregas rápidas. Além de ser um ambiente criativo, dinâmico e inspirador, o Brain também atua com foco em cultura de inovação e mudança do mindset.



Sobre a Algar Telecom

A Algar Telecom, empresa do grupo Algar, possui um amplo portfólio com soluções de Telecom e TI para atender clientes corporativos (B2B) e do varejo (B2C). A companhia oferece internet por fibra óptica em ultravelocidade, celular de qualidade, serviços de voz, dados, e TI, incluindo serviços de cloud e de segurança de redes, além de sistemas de gestão para pequenas empresas.



Com 70 anos de mercado, possui uma moderna infraestrutura, suportada por uma rede de 137 mil km de fibra óptica que serve, atualmente, mais de 372 cidades, em 16 estados do Brasil e no Distrito Federal. Para todos esses locais, a empresa investe em um atendimento personalizado, consultivo e eficaz para entregar cada vez mais qualidade aos clientes.



Companhia aberta, não listada em bolsa desde 2007, a Algar Telecom se compromete com as melhores práticas de governança corporativa. São mais de 4,2 mil associados - como são chamados os colaboradores da empresa - comprometidos em manter um relacionamento próximo com seus clientes e alta qualidade na prestação de serviços, com práticas sustentáveis e inovadora.

Veja também

Acordo Governo espera concluir negociação de acordo entre Mercosul e União Europeia até o fim do ano