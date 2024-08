A- A+

TECNOLOGIA Brain completa 7 anos com foco em soluções digitais disruptivas e inovadoras Com atuação no Recife, Brain se destaca no maior polo tecnológico da América Latina, o Porto Digital

Em 2017, a Algar Telecom, empresa de TI e telecom do grupo Algar, fundou um centro de inovação com o objetivo de conectar pessoas e ideias para a elaboração de soluções digitais e disruptivas que simplificam o dia a dia de pessoas e empresas.



Assim nasceu o Brain, que completou, no último dia 8 de agosto, sete anos. Com atuação no Recife, se destaca no maior polo tecnológico da América Latina, o Porto Digital.



A companhia possui projetos em desenvolvimento de experimentação, prototipação, novos produtos e negócios, além de formação em capacidades para acelerar startups. Só na Algar Telecom, o centro de inovação foi responsável pela renovação de 21% do seu portfólio, com mais de 25 lançamentos, gerando R$ 723 milhões em receita.



Para Ivan Mendes, presidente do Brain e diretor de Inovação da Algar Telecom, a data marca o compromisso da instituição com a inovação e a busca por soluções que transformem o cotidiano de pessoas e empresas.



“Ao completarmos sete anos, olhamos para o futuro com a certeza de que continuaremos sendo um catalisador de mudanças. Nosso foco em tecnologias emergentes nos posiciona para liderar a transformação digital e enfrentar os desafios de um mundo em constante evolução”, completa.



E este desenvolvimento acontece sempre por meio do modelo de inovação aberta e parcerias estratégicas, com foco em Internet of Things (IoT), Digital, Inteligência Artificial (IA), 5G e Cloud/Edge Computing, para as verticais de negócios de Agronegócios e Farming, Indústria 4.0, Saúde, Small Medium Business e Smart Spaces.



Para o setor de Saúde, por sua vez, a companhia atua em conjunto com a Mediquo, startup de e-health, para oferecer serviços de telemedicina para o varejo e Médias e Pequenas Empresas (MPE).



Com uma interface responsiva e amigável, a Mediquo conta com mais de 100 médicos inscritos na plataforma, que realizam consultas de rotina e emergenciais, além de profissionais de educação física, psicologia e nutrição. A agilidade é outro diferencial da startup, que tem um SLA (Service Level Agreement) de 10 minutos.



Para fomentar a cultura de intraempreendedorismo, o Brain desenvolveu o Experimenta Aí, programa interno da Algar Telecom que é focado na melhoria contínua por meio de experimentos ágeis de baixo custo e com decisão baseada em dados.



Só no ano de 2023, foram realizados mais de 200 experimentos, impactando mais de 500 associados. Em 2024, o objetivo é expandir e democratizar a cultura de experimentação para toda a empresa.



Além disso, o Brain Solutions ajuda empresas de diferentes segmentos a inovar. Em dois anos, materializou a inovação em resultados em mais de 20 empresas, gerando eficiência operacional e novas receitas.



Mais de duas mil pessoas foram treinadas, com um NPS (Net Promoter Score – métrica de satisfação) de 95, cinco soluções foram criadas do zero, e mais de 50 projetos de inovação foram realizados.



Sobre o Brain

O Brain é o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) fundado pela Algar Telecom, que possui a sua sede em Uberlândia/MG e suas filiais em São Paulo/SP, Recife/PE e Lisboa (Portugal).

Por meio do modelo de inovação aberta e parcerias estratégicas, o Brain promove o desenvolvimento de soluções disruptivas com o foco em Internet of Things (IoT), Digital, 5G e Cloud/Edge Compu/ting, para as verticais de negócios de Agronegócios e Farming, Indústria 4.0, Saúde, Small Medium Business e Smart Spaces. Os novos produtos, serviços e modelos de negócio são criados com o objetivo de simplificar o dia a dia das pessoas e empresas.



Os times de trabalho do Brain são divididos em squads e para a execução das novas soluções o Centro de Inovação utiliza o framework Scrum para implementar o desenvolvimento ágil, que possui princípios relacionados à colaboração, à auto-organização e a equipes interdisciplinares.

Esse formato permite que os times tenham um desenvolvimento mais dinâmico, focado e com entregas rápidas. Além de ser um ambiente criativo, dinâmico e inspirador, o Brain também atua com foco em cultura de inovação e mudança do mindset.



Sobre a Algar Telecom

A Algar Telecom, empresa do grupo Algar, possui um amplo portfólio com soluções de Telecom e TI para atender clientes corporativos (B2B) e do varejo (B2C).



A companhia oferece internet por fibra óptica em ultravelocidade, celular de qualidade, serviços de voz, dados, e TI, incluindo serviços de cloud e de segurança de redes, além de sistemas de gestão para pequenas empresas.



Com 70 anos de mercado, possui uma moderna infraestrutura, suportada por uma rede de 137 mil km de fibra óptica que serve, atualmente, mais de 372 cidades, em 16 estados do Brasil e no Distrito Federal. Para todos esses locais, a empresa investe em um atendimento personalizado, consultivo e eficaz para entregar cada vez mais qualidade aos clientes.



Companhia aberta, não listada em bolsa desde 2007, a Algar Telecom se compromete com as melhores práticas de governança corporativa. São mais de 4,2 mil associados - como são chamados os colaboradores da empresa - comprometidos em manter um relacionamento próximo com seus clientes e alta qualidade na prestação de serviços, com práticas sustentáveis e inovadora.

