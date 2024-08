Brasil decide expulsar embaixadora da Nicarágua

A- A+

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua em Brasília, Fulvia Patricia Castro, em resposta à decisão do governo de Daniel Ortega de expulsar o representante brasileiro em Manágua, informou uma fonte diplomática à AFP nesta quinta-feira (8).

As relações entre os dois governos esfriaram nos últimos meses, mas a ausência do embaixador brasileiro, Breno de Souza, em um ato oficial recente gerou "descontentamento" no governo nicaraguense, que pediu a saída do diplomata, e Brasília agiu em reciprocidade, segundo a mesma fonte.

O ato ocorreu em 19 de julho, em comemoração ao aniversário da Revolução Sandinista, de acordo com veículos de comunicação opositores editados por nicaraguenses no exílio.



Tentativa de diálogo

Diante da reação de Manágua de pedir a saída do diplomata, o "Brasil contra-argumentou, dizendo que acha que esse não é um caminho produtivo, um caminho que não vai levar a qualquer resultado mais positivo", indicou a fonte.

Ainda assim, a Nicarágua optou por pedir a expulsão e Brasília agiu segundo o princípio de reciprocidade. As autoridades nicaraguenses não se pronunciaram sobre o assunto até o momento.

A relação entre Brasília e Manágua tem sido fria há algum tempo, desde que Ortega ignorou as tentativas de Lula para mediar, a pedido do papa Francisco, a libertação de um bispo preso.

"O dado concreto é que o Daniel Ortega não atendeu o telefonema e não quis falar comigo. Então, nunca mais eu falei com ele, nunca mais", declarou Lula em 22 de julho em uma coletiva de imprensa com agências internacionais.

Veja também

Uruguai Parlamento uruguaio aprova lei dos meios de comunicação e presidente veta artigo polêmico