AMÉRICA LATINA Chanceles do Brasil e da Colômbia se reúnem hoje, para falar sobre eleição na Venezuela Situação no país vizinho preocupa os governos do Brasil e da Colômbia

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, receberá o chanceler da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, nesta quinta-feira, em Brasília. O principal tema da conversa é a situação na Venezuela e a eleição no país vizinho, marcada para o próximo domingo.

Segundo interlocutores da área diplomática, Murillo veio ao Brasil para participar de uma reunião do G-20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Aproveitou para pedir uma audiência com o chanceler brasileiro

Brasil e Colômbia participaram das negociações para o Acordo de Barbados, fechado em outubro do ano passado. Nele, representantes de Maduro e da oposição concordaram em que a eleição deve ser livre, transparente, justa e com o resultado aceito por todos.

Posicionamento do presidente

Atualmente, Maduro tem passado ao público informações contraditórias. Disse que haverá um banho de sangue no país, se perder a eleição para Edmundo González. Ao mesmo tempo, afirmou que vai reconhecer o resultado do pleito.

A Colômbia propõe um entendimento de construção de confiança entre as partes. O tema foi discutido entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro, durante a visita do brasileiro a Bogotá, em abril deste ano.

Na época, Petro chegou a falar sobre a possibilidade de um plebiscito, para garantir direitos àqueles que perderem as eleições. Já Lula reforçou sua posição contrária à aplicação de sanções à Venezuela pelos Estados Unidos.

Em entrevista ao Globo, na semana passada, María Corina Machado, principal líder da oposição no país, disse que não haverá vingança, ou revanchismo. Defendeu uma transição pacífica entre um governo e outro, em caso de vitória de González.

