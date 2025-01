Brasileiro morre em avalanche ao esquiar nos Alpes franceses

A- A+

Um esquiador brasileiro morreu na terça-feira, 28, após ser atingido por uma avalanche nos Alpes franceses. O homem de 55 anos, que também tinha nacionalidade portuguesa, esquiava próximo ao resort Les Grands Montets, em Haute-Savoie, na região do Mont Blanc, quando houve o acidente. Com 4.809 metros de altitude, o Mont Blanc é a montanha mais alta da Europa ocidental. A reportagem entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e aguarda retorno.

De acordo com informações da prefeitura de Haute-Savoie, a avalanche ocorreu no fim da tarde e o deslocamento da grande massa de neve cobriu uma área de 400 metros de largura por um quilômetro de extensão. O luso-brasileiro, que não teve a identidade divulgada, praticava o esporte fora da área demarcada do resort. Devido às más condições climáticas e ao risco de avalanches, o local seria fechado.





Uma patrulha de esquiadores se dirigia àquela parte da montanha para tomar medidas de interdição quando presenciou a avalanche. Os serviços de emergência foram acionados. O esquiador foi encontrado às 16h35 pelos patrulheiros na área da gôndola de Bochard, com a ajuda de uma aeronave da empresa privada Chamonix Mont-Blanc Hélicoptères.

Os patrulheiros avistaram uma parte do braço da vítima que não havia sido soterrada pela neve. Após a chegada dos socorristas do Pelotão de Gendarmeria de Alta Montanha e de um médico do hospital do Pays de Mont-Blanc, a morte foi confirmada. A polícia francesa informou o ocorrido aos familiares da vítima.

Em comunicado à imprensa, a prefeitura de Haute-Savoie confirmou a morte e informou que as causas da avalanche ainda são desconhecidas. Segundo a nota, "uma investigação está aberta". Devido às condições climáticas muito desfavoráveis e ao risco significativo de novas avalanches, o sistema de emergência foi mantido.

O prefeito da Houte-Savoie, Yves Le Breton, lembrou que a cautela "é mais importante do que nunca" na prática de atividades de montanha. Os riscos de avalanche se mantinham elevados nesta quinta-feira, 30, nos maciços de Aravis, Chablais, Mont Blanc e Bauges. "A prefeitura de Haute-Savoie reitera o seu conselho de cautela: dada a baixa estabilidade da cobertura de neve, os esquiadores e caminhantes devem respeitar as instruções de segurança de cautela dadas pelas estações e serviços públicos", diz o comunicado.



