BTG BTG anuncia compra da Sertrading e entra no ramo de comércio exterior Valor do negócio não foi revelado; transação depende de aprovação de orgãos reguladores.

Em mais uma aquisição, o banco de investimento BTG anunciou nesta quinta a aquisição de 100% do capital social da Sertrading, uma das principais empresas no setor de comércio exterior do Brasil, com mais de duas décadas de atuação. A compra vai permtir ao banco iniciar atuação no segmento de comércio exterior. O valor do negócio não foi revelado.

A nova vertical de negócios do BTG será liderada pelos atuais acionistas da Sertrading, que passarão a ser sócios da instituição: o fundador e CEO Alfredo de Goeye e pelo vice-presidente Luciano Sapata. Os funcionários da Sertrading passam a ser colaboradores do BTG Pactual.

A Sertrading importa itens para 16 setores da economia, desde itens pesados da aviação executiva, máquinas e equipamentos, a automobilístico e farmacêutico.

"A Sertrading vem de um ritmo acelerado de crescimento nos últimos anos, e as sinergias com BTG representam uma oportunidade de aumentar ainda mais os serviços que oferecemos aos nossos clientes”, disse em comunicado Alfredo de Goeye, fundador e CEO da Sertrading.

Em quatro anos, o volume transacionado em operações de comércio exterior pela empresa passou de R$ 5 bilhões em 2019 para R$ 19 bilhões em 2023. A Sertrading possuía patrimônio líquido aproximado de R$400 milhões ao final de 2023.

A aquisição é estratégica para o BTG Pactual, pois vai permitir nossa entrada no setor de comércio exterior, acessando uma nova base de clientes", disse em nota o presidente do BTG, Roberto Sallouti.

A aquisição depende da aprovação de órgãos reguladores.

