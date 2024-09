A- A+

BELEZA Conheça a cabeleireira recifense que está entre as 10 melhores do mundo em concurso na Alemanha A cabeleireira recifense Andrea Gomes, de 47 anos, será a representante do Brasil, e a única representante da América Latina, no Talent Green House.

Com história inspiradora, a cabeleireira recifense Andréa Gomes, de 47 anos, será a representante do Brasil, e a única representante da América Latina, no Talent Green House, concurso mundial de beleza que acontece nos próximos dias 3 e 8 de outubro em Berlim, na Alemanha.

Durante entrevista na Rádio Folha, com a jornalista Patrícia Breda, na tarde desta segunda-feira (23), Andréa explicou os passos, desafios, escolhas e inspirações que a levaram a estar entre as 10 melhores cabeleireiras do mundo.



"Quando recebi o convite, fiquei em choque. Pensei: 'Meu Deus, será que eu consigo?'. Mas se Deus nos dá um propósito, ele também nos dá coragem. Eu sabia que precisava tentar", compartilhou Andréa.

Top 10 mundial

Parceira do Salão Espaço Depp, localizado no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, há oito anos, e cabeleireira há 14, Andrea destacou que grande parte de suas inspirações para a criação dos conceitos de cabelos premiados da conexão com a natureza e a beleza natural do Recife.

"A natureza me inspira todos os dias, principalmente o Recife, com suas praias e mangues. A beleza está em todos os detalhes, basta a gente olhar com atenção", comentou a artista.

O cabelo que a classificou para o Top 100 do Talent Green House foi inspirado na beleza das praias, com tons de dourado que remetem ao brilho do sol e à textura dos cabelos expostos à brisa do mar.

Para o vídeo de apresentação do conceito, ela escolheu a canção La Belle de Jour, de Alceu Valença, como trilha sonora, reforçando sua conexão com a cultura pernambucana.

"Eu queria trazer a leveza da mulher praiana, a simplicidade e a beleza natural que as praias daqui me inspiram", explicou Andréa.



Já o conceito que a levou para o top 10 mundial, e à final do concurso, foi inspirado no mangue. A artista criou um visual com uma paleta de cores que remete às tonalidades de um caranguejo: o laranja como tom principal, com detalhes dourados em pontos de luz e um marrom esfumado nas raízes, refletindo a profundidade e a riqueza desse ecossistema.

Para esse projeto, a trilha sonora foi a emblemática Risoflora, de Chico Science e Nação Zumbi, uma homenagem às suas raízes e à estética do movimento Manguebeat.

"O mangue é vida, resistência e transformação. Eu quis trazer essa força para o cabelo, usando cores que remetem a esse ecossistema tão rico e, ao mesmo tempo, tão nosso", contou a cabelereira.



Para criar o conceito que a levou tão longe, Andréa utilizou muito da memória afetiva que tinha da infância e parte da adolescência, período em que viveu no bairro dos Coelhos, na área central do Recife.

"Meu pai costumava nos levar para passear ao redor do Rio Capibaribe, e essas lembranças marcaram minha vida. Hoje, me inspiro muito nessa conexão com o mangue e com o rio, que considero o "pulmão do Recife". No meu trabalho, a natureza é uma fonte constante de inspiração", lembrou a artista.

A trajetória de Andréa Gomes

A trajetória de Andrea é marcada por desafios, mas também por importantes parcerias. Um de seus maiores apoiadores foi Isaque, um amigo que acreditou no seu talento e a ajudou a dar os primeiros passos na carreira.

"Isaque foi fundamental. Quando pensei em desistir, ele sempre estava lá, dizendo que eu tinha talento, que eu podia ir mais longe. Pagou o meu primeiro curso, a minha formação como cabelereira, e todo o equipamento para que eu começasse. Hoje, ele não é mais vivo. Mas em tudo que faço penso em horar a memória dele em gratidão", contou Andréa, emocionada.

Para Andrea, ser cabeleireira vai muito além de criar conceitos, penteados ou estilizar cabelos. Ela acredita que seu trabalho é uma forma de cuidar da alma de suas clientes.

"Não é só sobre fazer um cabelo bonito; é sobre entender a essência de quem está na minha cadeira e ajudar essa pessoa a se sentir bem consigo mesma. É sobre escutar e cuidar da alma da cliente", explica a cabelereira.

A cabelereira recifense Andrea Gomes, de 47 anos, será a representante do Brasil, e a única representante da América Látina, no Talent Green House. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Esse cuidado holístico reflete seu compromisso com a beleza sustentável, conceito que ela pretende continuar promovendo em sua carreira.

"Eu sempre quis trazer algo que falasse da nossa terra, que fosse autêntico, natural. E agora, quero seguir promovendo essa ideia de uma beleza sustentável, porque acredito muito nisso”, afirmou a artista.

Com a jornada até a Alemanha, que deve começar na terça-feira (1º/10), Andréa não só representará o Brasil em um dos maiores palcos mundiais da beleza, como também pretende reforçar a importância da valorização da cultura local e da sustentabilidade.

"Minha missão e objetivo no concurso é continuar mostrando que a beleza não está só nas tendências, mas no respeito à natureza e às nossas origens. Quero incentivar cada vez mais a beleza sustentável e mostrar que é possível ser bonito sem deixar de lado o cuidado com o meio ambiente”, concluiu Andréa.

