O que é biotina e como consumi-la para deixar o cabelo fortalecido e saudável, segundo Harvard

Ter um cabelo forte, brilhante e longo não é tão complicado, desde que mantenhamos uma alimentação balanceada que inclua nutrientes como biotina, zinco e Ômega-3.



Especificamente, a biotina — conhecida como vitamina B7 — desempenha um papel fundamental no crescimento do cabelo e das unhas. Naturalmente, a encontramos em ovos, frutas secas, peixes e produtos lácteos.

No entanto, o mercado oferece suplementos alimentares, em cápsulas ou em pó, capazes de ajudar a compensar uma possível deficiência ou melhorar a absorção dessa vitamina. Mas é essencial aprender a tomá-la corretamente, e aqui explicamos como.

Quais são os benefícios da biotina?

De acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH), a biotina é um tipo de vitamina B que ajuda a converter carboidratos, gorduras e proteínas em energia.



No que diz respeito ao cabelo, ela estimula o crescimento, fortalece os folículos capilares, previne a queda e também melhora a textura dos fios. Consumir biotina é tão fundamental quanto fornecer ao corpo vitamina E, ferro e magnésio.

Segundo um artigo do Centro de Pesquisa em Alimentação e Desenvolvimento (CIAD), a deficiência de biotina pode provocar a queda do cabelo e a perda de elasticidade do couro cabeludo, embora os efeitos sejam mais notáveis em unhas quebradiças e na perda de aparência saudável da pele.

Por isso, é importante consumir pelo menos 25 microgramas de biotina por dia, conforme sugerido pelo CIAD.

Mas essa quantidade é a recomendada para todas as pessoas? Uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, trouxe novos resultados que devem ser considerarados antes de começar a tomar a vitamina.

Como se deve tomar a biotina?

Falar sobre os benefícios da biotina não é um convite para ir à farmácia, comprá-la e começar a tomar sem mais nem menos. O primeiro passo é se informar sobre a dosagem segura.

Como sugere a Universidade de Harvard, os adultos podem consumir esta vitamina em doses de 30 microgramas por dia, e mulheres em lactação podem tomar 35 microgramas. No entanto, é recomendável consultar um especialista para saber se o corpo realmente necessita da substância.

Além disso, no blog da Harvard Health Publishing, o professor de medicina Christopher Cannon sugere obter a biotina de uma dieta saudável e variada. “As melhores fontes alimentares são ovos, peixe, frutos secos, sementes e vegetais, especialmente batatas-doces”, escreveu.

O que acontece com o corpo na ausência de biotina?

Segundo especialistas de Harvard, a deficiência de biotina não é muito comum, mas fatores como o consumo de álcool podem aumentar o risco de deficiência dessa e de outras vitaminas.

"O álcool pode bloquear a absorção da biotina e também porque o abuso do álcool costuma estar associado a uma dieta deficiente" explica o artigo. Daí, a importância de manter uma dieta balanceada.

Entre os sintomas de deficiência de biotina, os especialistas destacam: afinamento dos cabelos, erupções cutâneas e escamosas ao redor dos olhos, nariz e boca, além de unhas quebradiças.

