Cabo de Santo Agostinho: adolescente de 16 anos é alvo de tiros e socorrido com vida para hospital

Um adolescente de 16 anos foi vítima de tentativa de homicídio no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na rua Eleutério do Nascimento Paes, no bairro Malaquias, nessa terça-feira (1º).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PCPE), o 18º BPM foi acionado para a ocorrência, enviou uma viatura e constatou a denúncia de disparos na localidade.



A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrado, em via pública, com perfurações de arma de fogo.



O adolescente foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento da Cohab, no Cabo.

Após atendimento preliminar, ele foi transferido para o Hospital Dom Helder, também na cidade, onde está internado sem risco de morte.



Segundo a PM, apesar das buscas realizadas, o autor dos disparos não foi localizado.



A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como tentativa de homicídio, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídio Metropolitana Sul.



"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação.

