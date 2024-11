A- A+

RECIFE Cabos de telefonia pegam fogo e se rompem na Zona Norte do Recife; trânsito fica complicado Incidente aconteceu no cruzamento da avenida Norte com as ruas 13 de junho e General Abreu e Lima

Fios de telefonia pegaram fogo e se romperam, na manhã desta quinta-feira (21), no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife.

O incidente aconteceu no cruzamento da avenida Norte com as ruas 13 de junho e General Abreu e Lima, na esquina onde há um posto de combustíveis.

O trânsito foi interditado por agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e está complicado, com um longo trecho de engarrafamento no sentido subúrbio/Centro.

Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou que a rede de distribuição de energia não foi afetada.

"A distribuidora está enviando uma equipe ao local para realizar inspeção e eliminar qualquer risco para a população", informou a companhia.

A dois quarteirões dali, houve uma colisão sem maior gravidade, no cruzamento da avenida Santos Dumont com a Dr. José Maria.



O retorno do tráfego, no sentido Centro-Subúrbio, foi desviado pela Praça do Rosarinho, com saída nas rua Couto Magalhães e 13 de Junho.

