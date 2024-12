Caçada a assassino de CEO: Polícia divulga fotos mostrando rosto de homem procurado pelo crime

A- A+

Autoridades americanas divulgaram duas imagens que, segundo elas, podem mostrar o suspeito sem máscara facial pouco antes do tiroteio fatal que levou à morte Brian Thompson, presidente-executivo de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, do lado de fora de um hotel em Midtown, Manhattan.



Outras câmeras já haviam flagrado o atirador sozinho por cinco minutos na West 54th Street, ignorando a correria matinal de pessoas passando. Elas o flagraram novamente enquanto estava no escuro às 6h44 e mirava em seu alvo, Brian Thompson, o CEO da UnitedHealthcare, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, que estava caminhando do outro lado da rua.

E as câmeras capturaram o momento em que o atirador, que estava vestido de preto e usando uma mochila cinza, atravessava a rua e caminhava até Thompson. Ele parecia calmo enquanto levantava uma arma, atirava várias vezes e depois ia embora.



As palavras "negar", "defender" e "depor" foram encontradas escritas em cápsulas de balas descobertas na cena, de acordo com a ABC News, que creditou a informação a fontes policiais.

Os segundos antes do tiroteio de Thompson na quarta-feira de manhã, os momentos fatais e as consequências imediatas foram todos capturados por câmeras de vigilância, deixando os investigadores com um rastro de evidências digitais para ajudar na busca por um homem que era "proficiente" com armas de fogo, de acordo com Joseph Kenny, chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York.

Após os ataques de 11 de setembro, o Departamento de Polícia, com a ajuda do governo federal, investiu recursos na expansão de suas capacidades de vigilância. A cidade de Nova York agora tem um vasto sistema de câmeras, públicas e privadas, que a polícia pode vasculhar para localizar pessoas.

A cidade tem "capacidades investigativas que estão acima e além da maioria dos municípios", disse Brittney Blair, diretora sênior na prática de investigações e disputas da K2 Integrity, que aconselha empresas sobre gerenciamento de risco e segurança.

Na quarta-feira, câmeras dentro de um Starbucks a dois quarteirões da cena do crime que o atirador visitou minutos antes do tiroteio capturaram seu rosto parcialmente escondido. Outras mostraram o atirador esperando por Thompson e, em seguida, o gravaram fugindo de bicicleta para o Central Park, onde desapareceu.

No final da quarta-feira, a polícia havia divulgado pelo menos cinco imagens do suspeito, mas não havia anunciado uma prisão. Eles não identificaram o atirador nem indicaram um motivo.

Jeffrey Maddrey, o chefe do departamento, disse que a polícia usaria a unidade de aviação, cães e drones para encontrar o assassino. Os investigadores trabalham de trás para frente, para criar uma linha do tempo, conversando com amigos, colegas e familiares de Thompson, examinando suas contas de mídia social e analisando imagens de vigilância no centro de Manhattan, disse a polícia.

— Quando um incidente como esse acontece, não poupamos despesas — disse Maddrey.

